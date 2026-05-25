Vietnam et Japon renforcent leur coopération en matière d'APD

Le vice-ministre des Finances, Trân Quôc Phuong, a reçu Hayakawa Yuho, premier vice-président de l'Agence japonaise de coopération internationale (JICA), à Hanoï le 25 mai, afin de discuter du renforcement de la coopération bilatérale.

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Photo : BTC/CVN

Le vice-ministre a souligné le développement remarquable des relations Vietnam - Japon ces dernières années, notamment suite aux visites de haut niveau entre les dirigeants des deux pays. Le Japon demeure l'un des principaux partenaires économiques du Vietnam, se classant au premier rang pour l'aide publique au développement (APD) et la coopération en matière de main-d'œuvre, au troisième rang pour les investissements et au quatrième rang pour le commerce bilatéral.

Au cours de l'exercice budgétaire japonais 2025, les deux pays ont signé trois accords de prêt d'une valeur totale de près de 90 milliards de yens (566,28 millions de dollars américains). Le ministère vietnamien des Finances apprécie vivement la coopération étroite et efficace de la JICA, qui a largement contribué à la conclusion fructueuse de ces accords, a déclaré Tran Quoc Phuong.

À cette occasion, le responsable a invité la JICA et M. Hayakawa Yuho lui-même à poursuivre leur étroite collaboration avec le ministère et les agences vietnamiennes compétentes afin de renforcer la coopération en matière d'APD, dans l'intérêt des deux pays.

De son côté, M. Hayakawa Yuho a salué les progrès socio-économiques du Vietnam. Il a rappelé qu'entre 2002 et 2006, il avait travaillé à Hanoï, où il avait directement contribué à l'élaboration du plan quinquennal de développement socio-économique du pays et coordonné avec les partenaires au développement la mobilisation de ressources internationales, notamment pour les programmes de réduction de la pauvreté.

Mettre en œuvre efficacement les projets à venir

Selon le vice-président principal de la JICA, les progrès du Vietnam en matière de développement ont démontré la pertinence et l'efficacité des stratégies de coopération et de soutien mises en œuvre par l'agence. Forte de ces acquis, la JICA souhaite continuer d'accompagner le pays dans sa prochaine phase de développement, grâce à une approche plus stratégique et à long terme.

Lors de la réunion, l'hôte et son invité ont également évoqué un ensemble de programmes et de projets de coopération futurs.

Le représentant de la JICA a affirmé que l'agence continuerait de travailler en étroite collaboration avec le département vietnamien de la gestion de la dette et des finances extérieures afin de formuler, d'affiner et de mettre en œuvre efficacement les projets à venir.

Parallèlement, Trân Quôc Phuong a salué les propositions et les orientations de coopération de la JICA, réaffirmant que le ministère maintiendrait une coordination étroite avec l'agence japonaise pour traduire ces plans en actions concrètes, contribuant ainsi au développement socio-économique du Vietnam dans les années à venir.

VNA/CVN