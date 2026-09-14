Novo Nordisk raccourcit son nom pour se démarquer

Le géant pharmaceutique danois Novo Nordisk, fabricant des médicaments amaigrissants Ozempic et Wegovy, a annoncé lundi 14 septembre raccourcir son nom pour améliorer sa visibilité dans un secteur extrêmement concurrentiel.

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Photo : AFP/VNA/CVN

"Novo Nordisk a marqué aujourd'hui le début de son prochain chapitre en dévoilant une nouvelle plateforme de marque articulée autour de +Lasting Health Starts Now+ (+Une santé durable commence maintenant+) et du nom unique Novo", a écrit le groupe dans un communiqué.

L'entreprise, qui fait face à une concurrence féroce dans le secteur des traitements contre l'obésité, estime que ce changement devrait permettre "d'avancer avec davantage d'attention, de rapidité et d'impact".

Interrogé par la télévision danoise TV2, le directeur général du groupe a affirmé vouloir rester simple.

"Nous simplifions les choses pour les gens. Nous tenons à préserver notre histoire et notre héritage, mais nous voulons aussi réinventer l'entreprise en continu", a déclaré Mike Doustdar.

Il ne sera notamment plus question de patients mais de clients.

"Ceux qui utilisent de l'insuline, ne se sont jamais perçus autrement que comme des patients", a-t-il souligné.

"Mais ces quatre ou cinq dernières années, nous avons vu apparaître un groupe de plus en plus important qui nous dit +Je ne suis pas patient. Je n'ai pas de maladie. Je veux juste perdre du poids+".

AFP/VNA/CVN