Électricité : les énergies renouvelables font "baisser les prix" au profit des consommateurs

Le déploiement d'énergies renouvelables, éolien et solaire, permet de faire " baisser les prix" de l'électricité au profit des consommateurs, a affirmé mercredi 9 septembre la présidente de la Commission de régulation de l'énergie (CRE), Emmanuelle Wargon.

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Photo : AFP/VNA/CVN

À neuf mois de l'élection présidentielle, et alors que les thématiques sur l'énergie font largement débat et sont aussi l'objet d'infox, la CRE a publié un rapport sur l'économie du système électrique français.

Réalisé pour la première fois, il comprend de nombreux chiffres et modélisations et pourra "servir à ramener les faits dans le débat", a indiqué Mme Wargon au cours d'une conférence de presse.

Le gendarme de l'énergie s'est penché sur le rôle des énergies renouvelables (ENR) dans le système électrique, en évaluant leur impact sur le prix de l'électricité et donc la facture des consommateurs.

Pour ce faire, il a simulé leur impact sur l'année 2025 avec un parc qui aurait été celui de 2020.

Résultat : la baisse des prix est évaluée à 8 milliards d'euros et le coût de 3 milliards d'euros, selon les calculs de la CRE.

"Le développement du parc entre 2020 et 2025 a permis de diminuer les prix de marché d’environ 20 €/MWh comparativement à 2020, au bénéfice des consommateurs, mais au détriment des producteurs non soutenus et du budget de l’Etat", selon la CRE.

"Vous avez plus d'offres pour la même demande, vous faites baisser les prix de marché", a détaillé Emmanuelle Wargon. Mais "vous avez un parc plus grand", ce qui engendre des coûts supplémentaires.

Sur la base de l'année 2025, "c'est bon pour les factures", a-t-elle résumé.

En se projetant, la CRE a également estimé que la poursuite du développement des renouvelables, au-delà de ce qui est déjà engagé, "est pertinente du point de vue du consommateur".

Mais "les inconvénients pourraient dépasser les avantages pour le système" si la demande d'électricité ne décolle pas. Une hausse de 50% de la puissance installée des ENR pose "des problèmes économiques" en raison de la "hausse du coût pour l'État" et des "moindres revenus" pour EDF, et donc ses capacités d'investissement.

L'instance a également calculé, pour la première fois, le coût total du système électrique(métropole hors Corse). Il est de 56 milliards d'euros : 40 milliards pour la production et 16 milliards pour le réseau.

La facture des clients (particuliers et entreprises) représente 78,5% de ces coûts, voire 92% si l'accise est comprise. "Le consommateur paie la majorité, le reste ce sont les exportations et le budget de l'État", a-t-il ajouté.

AFP/VNA/CVN