La Chine propose une zone d'IA "open source" pour les BRICS

La Chine pilotera la création d'une " zone d'intelligence artificielle à code source ouver t" (open source) pour les onze pays membres des BRICS, a annoncé dimanche 13 septembre le président chinois Xi Jinping lors d'un sommet du bloc à New Delhi.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Les entreprises chinoises spécialisées dans l'IA développent des modèles d'intelligence artificielle "open source", ce qui signifie que le code de l'application est accessible à tous, permettant de comprendre son fonctionnement et de le modifier, contrairement aux modèles "fermés" commercialisés par les occidentaux et notamment les américains.

Cette proposition, qui s'inscrit dans l'"initiative pour une intelligence artificielle ouverte et inclusive" promue par le dirigeant chinois, prévoit notamment de "soutenir la coopération dans le développement et l'application de grands modèles de langage", selon le compte rendu de son discours diffusé par CCTV, la télévision d'État chinoise.

Le dirigeant chinois a également appelé à la mise en place d'un "large cadre de gouvernance mondiale de l'IA fondé sur le consensus".

M. Xi doit rencontrer le président Donald Trump aux États-Unis à la fin du mois de septembre.

La gouvernance de l'intelligence artificielle devrait figurer parmi les principaux sujets de leurs discussions, alors que se multiplient les inquiétudes quant aux risques existentiels que cette technologie pourrait faire peser sur l'humanité.

Samedi 12 septembre, le patron d'Anthropic, Dario Amodei, a appelé à ralentir la vitesse de développement de l'IA, un message auquel se sont rapidement ralliés Elon Musk et Sam Altman (OpenAI).

Le forum des BRICS a été créé en 2009 pour rassembler les grandes économies émergentes (Brésil, Russie, Inde, Chine, puis l'Afrique du Sud) hors des institutions dominées par les États-Unis et les puissances occidentales comme le G7.

AFP/VNA/CVN