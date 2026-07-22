Traitement anti-obésité

Novo Nordisk poursuit Eli Lilly aux États-Unis pour "publicité mensongère"

Le géant pharmaceutique danois Novo Nordisk, fabricant des traitements anti-obésité et anti-diabète Wegovy et Ozempic, a annoncé mardi 21 juillet qu'il poursuivait en justice aux États-Unis son premier concurrent, le laboratoire américain Eli Lilly, pour " publicité mensongère".

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Photo : AFP/VNA/CVN

Le laboratoire danois dénonce "une campagne publicitaire nationale trompeuse qui sème la confusion chez les consommateurs en utilisant des études obsolètes pour comparer les doses injectables les plus élevées des médicaments de Lilly à des doses plus faibles des médicaments injectables de Novo Nordisk destinés au traitement de l'obésité et du diabète de type 2", écrit-il dans son communiqué.

Novo Nordisk dénonce les comparaisons de ses traitements avec les médicaments vedette de son concurrent américain, à savoir Mounjaro et Zepbound.

Le laboratoire danois a développé une molécule, appelée le sémaglutide, tandis que laboratoire américain Eli Lilly a lui développé la molécule tirzépatide.

Eli Lilly a répondu aux accusations en déclarant que l'essai appuyant sa publicité et baptisé Surmount-5 est "le seul essai clinique +randomisé+ comparatif direct opposant le tirzépatide et le sémaglutide dans le cadre de la gestion du poids".

"Plutôt que de rivaliser sur le fond de ses produits, Novo demande à un tribunal d'empêcher Lilly de communiquer les résultats de cet essai. Nous soutenons fermement notre campagne publicitaire", écrit un porte-parole dans un message transmis à l'AFP.

Les médicaments en concurrence constituent une manne financière pour ces deux mastodontes de la pharmacie que sont les groupes Novo Nordisk et Eli Lilly.

"À mesure que de nouvelles options thérapeutiques plus efficaces apparaissent, les patients méritent des informations précises qui reflètent les dernières données scientifiques et les aident à prendre des décisions éclairées en matière de soins", a déclaré John F. Kuckelman, directeur juridique du groupe Novo Nordisk cité dans le communiqué.

Le groupe danois vise en particulier une campagne publicitaire s'appuyant sur une comparaison, selon lui "obsolète", entre Zepbound et Wegovy car ne mentionnant pas la dose la plus élevée de Wegovy.

Cette campagne a été diffusée "lors de récents événements sportifs mondiaux très suivis, ainsi que sur TikTok et Facebook, semant une grande confusion", ajoute-il.

Les traitements anti-obésité imitent une hormone secrétée par les intestins, le GLP-1. Ils peuvent être utilisés pour perdre du poids et/ou contre le diabète de type 2, le plus répandu.

AFP/VNA/CVN