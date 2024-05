Le bilan des intempéries prolongées dans le Sud du Brésil s'élève à 161 morts

Photo: AFP/VNA/CVN

Des précipitations record ont dévasté l'État depuis le 29 avril, provoquant des inondations et des coulées de boue meurtrières dans 464 villes et affectant plus de 2,2 millions d'habitants dans les zones urbaines et rurales, y compris la capitale de l'État, Porto Alegre.

L'aéroport international de Porto Alegre ayant été fermé pour une durée indéterminée, le gouvernement fédéral a autorisé l'utilisation de la base aérienne de Canoas pour les vols commerciaux.

Le bilan risque de s'alourdir dans les jours à venir, car 85 personnes sont toujours portées disparues et 806 ont été blessées, selon l'agence.

Les forces de sécurité et les premiers intervenants ont secouru quelque 82.666 survivants dans l'État le plus méridional du Brésil, une puissance agricole limitrophe de l'Argentine et de l'Uruguay.

Xinhua/VNA/CVN