Singapour

La demande de kits de test augmente au milieu de la nouvelle vague de COVID-19

Photo: New Asia/CVN

Le détaillant de soins de santé et de beauté Watsons a déclaré qu'il y avait eu une augmentation de plus de 150% de la demande de kits de test COVID-19 au cours de la semaine dernière. Les magasins sont bien approvisionnés et ont un réapprovisionnement programmé.

La plus grande chaîne de supermarchés de Singapour, FairPrice, a également vu la demande de kits et de masques de test rapide d'antigène (TAR) presque doubler au cours de la semaine dernière.

Le 21 mai, certaines pharmacies ne disposaient pas de kits de tests. Dans une succursale Watsons de Star Vista, par exemple, un membre du personnel a déclaré qu'elle ne savait pas exactement quand les stocks de kits ART arriveraient.

Watsons et FairPrice ont déclaré qu'ils s'efforçaient d'assurer l'approvisionnement.

Singapour connaît une nouvelle vague de COVID-19, avec un récent doublement des cas semaine après semaine. Le nombre estimé d’infections au cours de la semaine du 5 au 11 mai s’élève à 25.900, soit une augmentation de 90% par rapport aux 13.700 cas de la semaine précédente.

Le ministère de la Santé du pays a rapporté le 18 mai que le nombre quotidien moyen de cas hospitalisés était passé à environ 250, contre 181 la semaine précédente.

Bien qu'aucune étude n'ait été réalisée sur l'efficacité des vaccins actuels contre les nouveaux variants, les scientifiques affirment que la vaccination reste la meilleure option, en particulier pour les personnes souffrant de problèmes de santé sous-jacents.

