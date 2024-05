Éruption volcanique dans l'Est de l'Indonésie

Le mont Ibu, un volcan de l'Est de l'Indonésie, est entré en éruption lundi 20 mai, crachant une tour de cendres de 5.000 m de haut, selon le Centre indonésien de volcanologie et d'atténuation des risques géologiques (PVMBG).

Photo : AFP/VNA/CVN

L'éruption a eu lieu à 11h36 (heure locale), a duré plus de deux minutes et sa tour de demande était orientée vers l'ouest-sud-ouest. Les autorités ont exhorté les résidents à rester à l'écart de la zone située dans un rayon de 4 à 7 km autour du cratère Ibu.

Ibu est l'un des volcans les plus actifs d'Indonésie, avec plus de 21.000 éruptions en 2023. Les autorités indonésiennes ont relevé le 16 mai le niveau d'alerte du mont Ibu au plus haut (niveau 4) suite à une série d'éruptions.

VNA/CVN