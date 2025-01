Nigeria : 10 morts et 11 blessés dans l'attaque d'un marché dans le Nord-Est



Le marché de Ngalda, dans la zone de gouvernement local de Fika, a été violemment pris d'assaut par des hommes armés, qui seraient des voleurs à main armée, selon Dungus Abdulkarim, porte-parole de la police de Yobe. M. Abdulkarim a indiqué que sept commerçants avaient été abattus et 11 autres blessés pendant l'attaque. En résistant à l'assaut, les commerçants ont également tué trois des assaillants présumés, tandis que trois autres assaillants blessés ont pris la fuite. Le porte-parole a expliqué que d'après l'enquête de police en cours, un groupe de six voleurs armés avaient attaqué au moins trois boutiques du marché. Les forces de sécurité ont arrêté le chef présumé du groupe armé, a ajouté M. Abdulkarim, précisant que le suspect avait été placé en garde à vue et qu'il serait interrogé dans le cadre de l'enquête.

Xinhua/VNA/CVN