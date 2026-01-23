Mode masculine : à Paris, Issey Miyake se joue des formes

La maison japonaise Issey Miyake a présenté le 22 janvier à Paris, au troisième jour de la semaine de la mode masculine, la nouvelle collection toute en fluidité et haute en couleurs de son label IM Men.

Photo : AFP/VNA/CVN

Dévoilé au coeur du Collège des Bernardins, ce nouveau vestiaire hivernal baptisé "formless form", soit "forme informe" en français, porte bien son nom.

Les manteaux sont longs et amples, tout comme les pantalons portefeuille et les sarouels qui dansent au rythme des pas des mannequins et sur lesquels se superposent de grandes tuniques.

Certaines pantalons et doudounes semblent taillés dans des couettes.

La cravate se porte démesurément longue ou bien relevée sur l'épaule tandis que les écharpes se multiplient pour faire des ponchos.

Aux premières silhouettes vêtues de noir, blanc, beige ou encore marron succèdent des tenues hautes en couleurs. Le rose vif s'associe au orange ou au violet, le bleu au jaune, le tout relié par un dégradé de vert.

L’ensemble s'accompagne de bottines très souples ou de tennis, de bonnets de docker et de chapeaux cloches munis d’écharpes intégrées.

Créé en 2021 et dirigé par trois membres du Miyake Design Studio - Sen Kawahara, Yuki Itakura et Nobutaka Kobayashi -, le label IM Men défile à Paris depuis janvier 2025.

Il a succédé à la marque Homme Plissé, jusqu'ici privilégiée par la maison japonaise pour ses défilés masculins à Paris.

AFP/VNA/CVN