À Paris, la mode façon comédie musicale de Willy Chavarria

Le créateur américain d'origine mexicaine Willy Chavarria a présenté vendredi 23 janvier à Paris, au quatrième jour de la Semaine de la mode masculine, sa nouvelle collection au cours d'un show spectaculaire mêlant défilé, performance artistique et concert digne d'une comédie musicale.

>> Valentino aimait rendre belles les femmes, dit son partenaire

>> Pharrell Williams lance les défilés parisiens dans une maison Vuitton futuriste

>> Mode masculine : à Paris, Issey Miyake se joue des formes

Photo : AFP/VNA/CVN

Pour ce nouveau vestiaire hivernal mixte, mélange de culture mexicano-américaine et de streetwear, le styliste a opté pour une mise en scène cinématographique, avec un décor représentant des rues des États-Unis du milieu du siècle dernier.

Une Cadillac et une cabine téléphonique trônent notamment au milieu de l'immense salle.

Le show a commencé par une performance musicale de la Chilienne Mon Laferte. De nombreux autres artistes se sont ensuite produits, comme le Portoricain Lunay, l'Italien Mahmood ou le groupe latino Santos Bravos.

Parmi eux, les mannequins parmi lesquels Romeo Beckham et Farida Khelfa ont déambulé dans des vestes aux larges épaulettes et des pantalons amples ceinturés à la taille, inspirés des pachucos. Ces Mexicains nés aux États-Unis revendiquaient dans les années 1940 leurs origines à travers des vêtements très élégants et des chapeaux à large bord.

Photo : AFP/VNA/CVN

Côté femmes, les manteaux sont très structurés, les robes près du corps, les jupes crayons et les pantalons cigarette, dans une esthétique à la fois affirmée et sensuelle.

Le vestiaire urbain occupe également une place importante, avec des blousons en cuir, des bombers surdimensionnés, des pantalons larges ou des ensembles monochromes.

La palette chromatique mêle des tons sombres (noir, marine, brun) à des éclats plus vibrants comme le rouge, le bleu électrique ou le rose profond.

Un défilé spectaculaire sur la forme, mais plus sage sur le fond que ses deux précédents shows parisiens.

AFP/VNA/CVN