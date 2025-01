NBA : New York s'impose à Washington, Cleveland poursuit son cavalier seul

L'arrière de New York Josh Hart a réalisé son troisième triple-double de la saison, lundi 30 décembre, pour permettre aux Knicks de s'imposer 126-106 à Washington dans une conférence Est toujours dominée par Cleveland victorieux contre les Warriors de Golden State.

Photo : AFP/VNA/CVN

Avec 23 points, 15 rebonds et 10 passes, son neuvième triple-double avec les Knicks, Hart a permis à sa franchise d'étirer à huit sa série de victoires consécutives et de conforter sa 3e place à l'est.

Son coéquipier, l'intérieur Karl-Anthony Towns, arrivé cet été en provenance de Minnesota dans le cadre d'un transfert surprise, a également brillé, inscrivant 32 points et prenant 13 rebonds, tout comme Jalen Brunson et O.G. Anunoby, 18 points chacun.

Encore accrochés à la mi-temps (59-57) par les Wizards, souffre-douleur à l'Est (25 défaites en 30 sorties), les Knicks ont pris le dessus dans le troisième quart-temps avant de dominer le quatrième pour s'imposer.

Double triple double pour Denver

À Salt Lake City, les Denver Nuggets ont profité des deux triple-doubles de leurs stars Nikola Jokic et Russell Westbrook, une performance rare, pour battre le Utah Jazz 132-121.

Jokic a marqué 36 points, pris 23 rebonds et délivré 10 passes décisives, tandis que Westbrook a marqué 16 points, pris 10 rebonds et délivré 10 passes décisives.

Michael Porter a ajouté 21 points pour Denver, tandis que Jamal Murray et Christian Braun ont chacun marqué 20 points pour les Nuggets.

Cleveland enfonce les Warriors

Les Cavaliers de Cleveland, meilleure franchise de la Ligue, Est ou Ouest confondus, sont allés battre Golden State sur son parquet (113-95), bien emmenés par les 25 points de Darius Garland et les 23 de Donovan Mitchell, portant à sept leur série de victoires consécutives.

Les Warriors, qui n'ont remporté que deux de leurs dix derniers matches, sortent du top 8 qualificatif pour les play-offs en fin de saison (10e). Leur meneur vedette Stephen Curry, spécialiste des tirs longue distance, a été maladroit avec seulement 11 points, dont un 3 sur 11 à trois points.

Embiid porte les Sixers

Le pivot star de Philadelphie Joel Embiid a marqué 37 points et pris neuf rebonds pour permettre aux Sixers de remporter leur quatrième victoire d'affilée, 125-103, à Portland.

Tyrese Maxey (23 points) a également été performant pour "Phila", tout comme Guerschon Yabusele, auteur de 16 points dont un nouveau "poster" dunk collé sur la tête de Deni Avdija, une semaine après celui infligé à DaQuan Jeffries, et quatre mois après celui inscrit en mondovision face à LeBron James lors des JO de Paris.

AFP/VNA/CVN