Coupe d'Angleterre : Manchester City puissance huit, Brentford au tapis

Manchester City, Liverpool et Chelsea ont surclassé en Coupe d'Angleterre leurs visiteurs de quatrième division, Salford (8-0), Accrington Stanley (4-0) et Morecambe (5-0), un sort que leur envie Brentford, éliminé d'entrée samedi 11 janvier par la lanterne rouge de Championship.

>> Coupe d'Angleterre : Manchester City qualifié avec cinq buts de Haaland

Photo : AFP/VNA/CVN

Tous les représentants de Premier League ont soigné leur entrée dans la compétition, à l'exception des "Bees" (abeilles) de Londres, piqués 1-0 devant leur public par Plymouth Argyle, dernier de D2.

Nottingham Forest a fait le job contre Luton (2-0), Bournemouth et Leicester ont surclassé respectivement West Brom (5-1) et QPR (6-2), Wolverhampton a pris le dessus sur Bristol (2-1) et Brighton a fait plier Norwich (4-0), avec un doublé du Français Georginio Rutter.

McAtee voit triple

Manchester City n'a fait qu'une bouchée de Salford, un voisin de quatrième division (League Two) possédé par d'anciennes gloires de Manchester United, dont David Beckham, Gary Neville et Ryan Giggs.

James McAtee, milieu offensif de 22 ans, s'est offert un triplé à l'Etihad stadium, où il n'avait encore jamais marqué. Et Jérémy Doku a soigné ses statistiques avec un doublé et deux passes décisives.

En difficulté cette saison, Jack Grealish a lui soigné son moral en inscrivant, sur pénalty (49e, 4-0), son premier but en compétition officielle depuis décembre 2023 avec les "Citizens".

Pep Guardiola a profité de la "Cup" pour faire souffler de nombreux titulaires habituels, comme Erling Haaland, un choix semblable à celui opéré par la plupart des cadors de Premier League.

Chez les ultra-riches de Chelsea, cela a produit un "onze" de départ de haut niveau cependant, puisque les remplaçants habituels en championnat s'appellent Axel Disasi, Reece James, Romeo Lavia, Joao Félix ou encore Christopher Nkunku.

Photo : AFP/VNA/CVN

Les "Blues" et leur attaquant français, qui a raté un penalty (17e), ont connu une première période assez poussive, conclue à 1-0 seulement après un tir de Tosin Adarabioyo (39e, 1-0) dévié par un adversaire.

Mais ils ont appuyé sur l'accélérateur après la pause et se sont envolés grâce à Nkunku (50e), Adarabioyo de nouveau (70e), puis Félix (75e, 77e).

Chiesa buteur

Le leader de Premier League, Liverpool, s'est rendu la vie plus facile avec deux buts dans chaque période contre Accrington Stanley, dix-neuvième de League Two (D4).

Arne Slot avait mis au repos Mohamed Salah, Cody Gakpo et Virgil van Dijk, par exemple, et donné leur chance à des joueurs ayant peu de temps de jeu (Endo, Elliott, Quansah...), voire pas du tout.

À 16 ans et 135 jours, le prometteur ailier gauche Rio Ngumoha a ainsi fait ses débuts avec les "Reds". Le jeune dribbleur, arrivé de Chelsea en septembre pour jouer avec les U18, a fait des étincelles sur son côté, surtout en première période.

Photo : AFP/VNA/CVN

Mais ce sont les expérimentés Diogo Jota (29e) et Trent Alexander-Arnold (45e, 2-0) qui ont mis Liverpool à l'abri avant la mi-temps et permis à Slot, après, de poursuivre sa revue d'effectif.

Federico Chiesa, dans une rare apparition pour Liverpool, en a profité pour marquer son premier but (90e, 4-0), un quart d'heure après avoir été impliqué dans celui du 3-0 (76e) signé Jayden Danns, un autre entrant.

"Il ne faut pas s'emballer car même si j'ai beaucoup aimé la manière dont Accrington Stanley a joué, il s'agit au final d'une équipe de League Two", a nuancé Slot, questionné sur la performance de l'attaquant italien.

AFP/VNA/CVN