NBA : débuts gagnants pour Doncic avec les Lakers, Wembanyama version All Star

Luka Doncic a joué son premier match avec les Los Angeles Lakers lundi et inscrit 14 points lors de la victoire à domicile contre le Utah Jazz 132-113, tandis qu'à Washington, Wembanyama était en mode All Star pour les Spurs.

Doncic joue et gagne avec les Lakers

Transféré à la surprise générale de Dallas en début de mois mais blessé à un mollet depuis décembre, la superstar slovène a enfin fait ses débuts sous ses nouvelles couleurs californiennes.

Comme annoncé par son coach J.J. Redick, Doncic a été préservé et n'a joué que 24 minutes mais a pu profiter d'une immense ovation de ses nouveaux supporters.

"J'ai entendu beaucoup de bruit quand on m'a présenté, c'était quelque chose !", a commenté le joueur de 24 ans appelé à assurer l'avenir des Lakers dont la tête de proue LeBron James a dépassé la barre des 40 ans.

"J'étais un peu nerveux avant le match mais une fois que je suis entré sur le parquet, je me suis amusé. Rien que le fait de se sentir sur un terrain de nouveau était génial", a-t-il ajouté.

Après quelques minutes de jeu, Doncic a demandé à être soigné au niveau du mollet gauche et il est même rentré au vestiaire avant la fin du premier quart-temps. Mais plus de peur que de mal puisqu'il est revenu et a joué jusqu'à ce que les Lakers aient largement pris le contrôle dans le troisième quart-temps 93-69.

Sur le parquet, il a donné un aperçu de ce que ses nouveaux coéquipiers et les fans de la franchise californienne pouvaient attendre de lui : outre 14 points, dont un superbe panier primé de huit mètres, il s'est parfaitement entendu avec LeBron James qui a terminé avec 24 points.

James "voit le jeu différemment de nombreux autres joueurs et son QI basket est époustouflant (...) Avoir deux gars comme ça va à coup sûr servir l'équipe", a assuré Doncic.

Il a d'ailleurs poussé un immense cri de satisfaction après avoir adressé une passe de la longueur du terrain à James qui a marqué.

Les Cavaliers se maintiennent

Malgré les 44 points d'Anthony Edwards pour les Minnesota Timberwolves, Cleveland s'est imposé 128-107 et conserve sa domination sur la conférence Est.

Six joueurs des Cavaliers ont dépassé la barre des dix points, dont Evan Mobley qui a fini meilleur marqueur de son équipe avec 28 points mais également 10 rebonds, six passes et quatre contres.

Les Cavaliers conservent leurs cinq victoires d'avance sur Boston qui a tranquillement battu Miami 103-85.

Les champions en titre ont d'abord dû remonter un déficit de 11 points en début de match, avant de finir sans trembler grâce notamment à Jayson Tatum et ses 33 points.

38 points de Curry

À Milwaukee, Stephen Curry a inscrit 38 points -son record cette saison- lors de la victoire de ses Golden State Warriors face aux Bucks 125-111.

Le joueur vedette de San Francisco, qui a notamment réussi six paniers à trois points, a été bien secondé par la nouvelle recrue californienne Jimmy Butler (20 points).

En face, Damian Lillard a réussi 12 de ses 20 tirs, pour un total de 38 points lui aussi après les 43 inscrits dimanche lors de la victoire face à Philadelphie. Mais cela n'a pas suffi cette fois pour faire gagner les Bucks.

Wembanyama en mode All Star

Victor Wembanyama était déjà prêt pour le weekend All Star qui arrive (14-16 février): le Français a brillé lors de la victoires des San Antonio Spurs sur le parquet des Washington Wizards (131-121).

Wembanyama a en effet inscrit 31 points, pris 15 rebonds, réussi deux interceptions et trois contres. Son nouveau coéquipier De'Aaron Fox a quant à lui terminé avec 30 points.

Et de six pour OKC

Solide leader de la conférence Ouest, Oklahoma City a avalé les Pelicans de la Nouvelle-Orléans 137-101 pour signer une sixième victoire d'affilée.

Shai Gilgeous-Alexander a terminé meilleur marqueur du Thunder (31 points) et Aaron Wiggins qui n'était pas titulaire au coup d'envoi a néanmoins ajouté 24 points pour OKC qui compte huit victoires d'avance sur son dauphin provisoire à l'Ouest, Memphis.

