Myanmar : 16 morts et 21 blessés dans le renversement d'un camion à Nay Pyi Taw

Seize personnes ont trouvé la mort et 21 autres ont été blessées samedi 2 mai à Nay Pyi Taw, au Myanmar, lorsqu'un véhicule à six roues transportant du bambou s'est renversé, selon la direction des sapeurs-pompiers du Myanmar.

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Photo : Xinhua/VNA/CVN

L'accident s'est produit après que le conducteur du véhicule à six roues a perdu le contrôle de sa vitesse et que le véhicule s'est renversé dans la commune d'Ottara Thiri vers 13h50, heure locale, indique le rapport.

Trente-huit personnes se trouvaient à bord du véhicule au moment de l'accident, précise-t-il.

Les pompiers locaux et les organisations de secours ont transporté les morts et les blessés à l'hôpital général de Nay Pyi Taw, ajoute-t-il.

Xinhua/VNA/CVN