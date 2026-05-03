Myanmar : 16 morts et 21 blessés dans le renversement d'un camion à Nay Pyi Taw

>> Séisme au Myanmar : plus de 60.000 étudiants doivent repasser leurs examens
>> Myanmar : un salon de thé bombardé, 18 personnes tuées
>> Myanmar : un séisme de magnitude 6 frappe la région centrale de Magway
|Sur le lieu de l'accident.
|Photo : Xinhua/VNA/CVN
L'accident s'est produit après que le conducteur du véhicule à six roues a perdu le contrôle de sa vitesse et que le véhicule s'est renversé dans la commune d'Ottara Thiri vers 13h50, heure locale, indique le rapport.
Trente-huit personnes se trouvaient à bord du véhicule au moment de l'accident, précise-t-il.
Les pompiers locaux et les organisations de secours ont transporté les morts et les blessés à l'hôpital général de Nay Pyi Taw, ajoute-t-il.
Xinhua/VNA/CVN