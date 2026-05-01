Au moins cinq incendies de forêt font rage à travers les Pays-Bas

Au moins cinq feux de forêt se propageaient jeudi 30 avril à travers les Pays-Bas, menant notamment à l'évacuation de l'aéroport civil de Kempen à la frontière belge, selon les autorités.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Au lendemain d'un incendie déclenché sur un champ de tir d'artillerie de l'armée néerlandaise, dans la localité de 't Harde (Est), deux incendies se sont déclarés en début d'après-midi sur d'autres terrains d'entraînement militaire près de Weert (Sud-Est) et d'Oirschot (Sud).

L'incendie de 't Harde n'était pas encore totalement contenu jeudi soir 30 avril, bien que fortement diminué.

D'autres incendies de moindre ampleur se sont également déclenchés dans l'après-midi près des localités de Noordwijk (Ouest) et de Kessel (Sud-Est).

L'aéroport civil de Kempen, situé dans la commune de Budel près de la frontière belge, à proximité de Weert, était en cours d'évacuation durant l'après-midi selon les autorités locales, qui ont classé l'incendie au niveau d'alerte 3, "une situation plus grave, ayant un impact sur la région".

Le général Onno Eichelsheim, commandant des forces armées néerlandaises, a déclaré lors d'une conférence de presse avoir pris des mesures supplémentaires pour les entraînements militaires, en raison de la sécheresse actuelle dans le pays.

Il a toutefois précisé que les exercices en cours ne seraient pas interrompus et qu'il était encore trop tôt pour affirmer que des militaires étaient responsables, selon l'agence de presse locale ANP.

Le coordinateur national de la lutte contre les feux de forêt de l'Institut néerlandais de la sécurité publique (NIPV), Edwin Kok, a quant à lui déclaré que les moyens s'épuisaient.

"Nous avons plusieurs incendies importants et une seule équipe d'hélicoptères disponible", a-t-il affirmé auprès du média publique NOS.

"Avec cinq incendies simultanément, c'est une situation sans précédent, même pour nous", a-t-il ajouté.

AFP/VNA/CVN