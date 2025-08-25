MotoGP : Marquez triomphe en Hongrie et entrevoit le titre

Le titre mondial se rapproche pour Marc Marquez (Ducati). L'Espagnol a remporté haut la main le Grand Prix de Hongrie de MotoGP le 24 août, enregistrant un 14 e succès consécutif qui le rapproche un peu plus d'une nouvelle couronne.

Le sextuple champion du monde de MotoGP est intouchable depuis quasiment trois mois, puisqu'il a réalisé sept doublés course sprint-Grand Prix de suite, du jamais-vu.

Les chiffres donnent le tournis puisque l'Espagnol a réalisé 10 doublés, remporté 10 Grands Prix et 13 sprints en 14 week-ends de course cette saison.

À huit manches de la fin de la saison, Marquez est bien parti pour battre son record de victoires en GP sur une saison (13) voire celui de victoires consécutives la même année (10).

Profitant des difficultés actuelles de son frère Alex Marquez (Ducati-Gresini), qui a terminé 14e le 24 août après avoir chuté, le leader de l'écurie officielle Ducati a augmenté de 33 points son avance en tête du championnat.

Marc Marquez possède désormais 175 longueurs d'avance sur son frère et 227 sur son coéquipier italien Francesco Bagnaia (Ducati), seulement neuvième le 24 août. Un gouffre !

L'Espagnol pourrait avoir la possibilité d'être sacré dans deux manches, mi-septembre à Misano en Italie.

"Ça me parait difficile car il faudrait que je gagne tout et que mon frère ne termine pas les courses donc j'aimerais être titré à un autre endroit", a affirmé le sextuple champion du monde au micro de Canal+.

Intelligence et talent

Le 24 août, Marquez a encore affiché son intelligence tactique et son talent. Après s'être fait dépassé par l'Italien Marco Bezzecchi (Aprilia) au premier virage, il a préféré freiner fort et perdre des places plutôt que de risquer la chute.

Après un léger contact avec la roue arrière du Transalpin, il a reculé au quatrième rang, avant de rapidement revenir dans les échappements de l'Aprilia. Alors que beaucoup de pilotes auraient forcé pour doubler, le Catalan s'est montré patient et a finalement pris les commandes au début du 11e des 26 tours de course.

Il a ensuite fait cavalier seul pour terminer avec plus de quatre secondes d'avance sur son jeune compatriote Pedro Acosta (KTM), et sept sur Bezzecchi.

"Ce sont 14 victoires de suite, c'est vraiment un rêve... Mais il faut rester concentré et garder ce niveau sur les prochains circuits. On va arriver en Catalogne qui est un des tracés où je suis le moins à l'aise", a nuancé, modeste, l'Espagnol.

Son compatriote Jorge Martin (Aprilia) a également brillé le 24 août. Le champion du monde en titre, parti en 16e position, a effectué une superbe remontée pour terminer au pied du podium (4e) et réaliser sa meilleure course de la saison. Une délivrance pour le Madrilène après les graves blessures qui l'ont plombé depuis son arrivée chez Aprilia.

Les pilotes français, eux, n'ont pas été à la fête en Hongrie. Fabio Quartararo (Yamaha), parti de la sixième place mais qui devait effectuer en début de course une pénalité, un +long lap+ (détour à emprunter durant la course qui fait perdre quelques secondes, ndlr), a finalement terminé dixième.

"Il n'y a pas grand chose à dire, on a toujours des difficultés. On n'a aucune adhérence et on ne peut pas faire des dépassements, donc je pense qu'on est encore un peu perdu... Il n'y a rien qui bouge pour l'instant. On doit travailler dur car on voit que les quatre constructeurs (Ducati, Aprilia, KTM, Honda) devant nous sont bien plus rapides", a martelé le Niçois.

L'autre Français, Johann Zarco (Honda-LCR), qui était remonté du 18e au 12e rang, n'a pas terminé la course. Il a en effet chuté à grande vitesse à six tours de la fin mais heureusement, il a pu se relever sans encombre.

