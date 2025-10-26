MMA

Le combat entre Gane et Aspinall arrêté au 1er round, le Britannique conserve sa ceinture

Le combat tant attendu entre Ciryl Gane et Tom Aspinall pour la ceinture des lourds de l'UFC a été arrêté dès le premier round, le Britannique étant incapable de reprendre le combat après avoir pris un coup dans l'œil involontaire du Français.

>> MMA : Topuria détrône Makhachev au classement toutes catégories de l'UFC

>> Boxe : Parnasse vainqueur expéditif pour sa première hors de la cage

Photo : AFP/VNA/CVN

Ciryl Gane, qui tentait après deux échecs de s'emparer du titre suprême, devra encore patienter. Aspinall conserve la ceinture des lourds mais un nouveau combat devrait avoir lieu dans les prochains mois.

Les hostilités avaient commencé sur un rythme élevé comme souvent lors des apparitions d'Aspinall dans l'octogone, et le Français, qui s'était préparé comme jamais pour ce duel, semblait avoir pris l'ascendant dans la première reprise.

Photo : AFP/VNA/CVN

Mais au bout de 4 min 35, sur un low-kick de Gane, le Français a involontairement mis deux doigts dans les yeux de son adversaire. Après plusieurs minutes d'interruption, le Britannique a indiqué ne plus pouvoir voir avec l'oeil droit, forçant l'arbitre à arrêter le combat sur un no-contest.

À l'annonce de la sentence, Gane s'est prostré au sol au milieu de la cage. "Je suis vraiment désolé de ce qui s'est passé, désolé pour Aspinall, désolé pour mon camp. On a mis beaucoup d'énergie pour préparer ce combat. C'est le sport, c'est comme ça", a réagi le Français de 35 ans.

"Dénouement compliqué", a-t-il poursuivi au micro de RMC Sport. "À la limite il m'aurait mis KO, je l'aurais mis KO, il gagne, je gagne... On aurait eu quelque chose de satisfaisant pour un camp ou l'autre. Là, tout le monde est un peu dégoûté de cette issue, en sachant toute l'énergie qu'on a pu mettre."

Photo : AFP/VNA/CVN

Ciryl Gane avait déjà obtenu deux chances pour la ceinture contre deux des plus grands noms de l'histoire de cette catégorie.

Battu de peu en janvier 2022 par le Camerounais Francis Ngannou, Gane s'était vu offrir une deuxième chance en mars 2023 contre la légende américaine Jon Jones. Mais cette seconde expérience s'était soldée par une défaite cuisante pour le Français, qui cherchait à effacer ce revers.

Champion par intérim lors de la période d'inactivité de Jon Jones, Aspinall avait été promu champion incontesté de la catégorie reine à la suite de la retraite de l'Américain.

AFP/VNA/CVN











