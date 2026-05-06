Moov'Hanoï : une conférence pour penser la ville autour des stations de métro

Organisé par PRX-Vietnam, la conférence thématique "Quand bus et métro s'articulent - Penser la ville autour de la station" a réunit le 6 mai à Hanoï les principaux acteurs du transport et de l'aménagement urbain de la capitale vietnamienne aux côtés d'experts français reconnus en matière de mobilité durable.

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"Le titre de notre séminaire - Penser la ville autour de la station - renvoie à ce que l'on appelle en France l'aménagement des quartiers de gare. Ces quartiers ne sont pas de simples abords techniques d'une infrastructure : ce sont les interfaces entre le réseau de transport et la ville, les véritables portes d'entrée dans le système de mobilité collective", s’est déclaré Emmanuel Cerise, directeur PRX-Vietnam lors de l’inauguration de la conférence thématique qui s’est tenu le 6 mai à Hanoï. Il a ensuite rappeler deux idées essentielles, valables pour Hanoï comme pour toutes les grandes villes : le quartier de gare est l'interface entre le réseau de transport et la ville : c'est là que se joue à la fois la performance du réseau et la qualité de vie urbaine et un réseau de transport public est par nature multimodal, et il ne peut fonctionner que si les différents services et acteurs travaillent ensemble.

Un programme structuré autour de trois enjeux

Le séminaire s'organise autour de trois séquences thématiques : Premièrement, organiser l'offre de transport : présentation de l'étude de restructuration du réseau de bus comme complémentaire au métro, par TTK et l'Institut Paris Région. Deuxièmement, concevoir des pôles d'échanges comme leviers d'attractivité des transports et des espaces publics, avec les retours d'expérience d'Île-de-France Mobilités et de l'Institut Paris Région. Troisièmement, mettre en œuvre les pôles d'échanges : gouvernance, acceptabilité et passage à l'action, avec un éclairage sur la concertation et la participation citoyenne.

Les quartiers de gare, portes d'entrée du réseau de transport

Le séminaire s'inscrit dans la composante 3 du projet Moov'Hanoï, qui vise à repenser l'organisation des espaces publics autour de la station de métro Thuong Dinh. Au-delà de cet exemple concret, il pose une question structurante pour la ville : comment faire d'une station de métro un véritable lieu de vie urbaine, et non un simple nœud technique ?

Les abords des stations constituent en effet la porte d'entrée du réseau de transports en commun. À ce titre, ils jouent un rôle central dans la qualité de l'expérience usager, l'attractivité du réseau et le report modal vers les transports collectifs. Bien conçus, ils deviennent des espaces publics attractifs, appropriés par les habitants - et c'est cette appropriation qui garantit le succès et la durabilité du projet.

Selon le directeur PRX-Vietnam, l'expérience récente de la rénovation du square Diên Hồng, menée par PRX-Vietnam et l'ancien arrondissement de Hoàn Kiêm, illustre cette approche : un design contemporain et soigné, fondé sur les principes de l'urbanisme durable, a transformé un espace technique en un lieu populaire largement réinvesti par les habitants.

Un réseau multimodal, fruit d'un travail interdisciplinaire

Avec ses deux lignes de métro en service, Hanoï franchit aujourd'hui une étape majeure de sa transformation urbaine. Mais deux lignes ne suffisent pas, à elles seules, à constituer un réseau. Construire un véritable réseau de transport public en un temps court suppose d'articuler plusieurs modes - métro, bus, modes actifs - et, surtout, de faire travailler ensemble urbanistes, gestionnaires de la ville et opérateurs de transport. Une approche intermodale est avant tout une approche interdisciplinaire.

Pour Vu Tuyêt Mai, de l'Institut de planification de la construction de Hanoï, dans une vision à l’horizon de 100 ans, Hanoï n’a pas seulement besoin d’un réseau ferroviaire moderne, mais d’une structure urbaine organisée autour du rail. Chaque gare doit devenir un pôle d’intégration entre les transports publics, l’utilisation du foncier, les espaces publics et la vie urbaine. "C’est ainsi que la connexion entre bus et métro ne se limite pas à une interconnexion des modes de transport, mais devient le socle de la construction de la capitale de demain", a confié-t-elle.

Moov'Hanoï, coopération entre la Région Île-de-France et la capitale

Moov'Hanoï est un projet de coopération entre la Région Île-de-France et la ville de Hanoï, avec le soutien de l’Agence Française de Développement (AFD) et mis en œuvre par PRX-Vietnam, visant à accompagner le développement d'une mobilité durable et intermodale dans la capitale vietnamienne.

Dans le cadre du projet, une délégation des experts français s'est réuni à la conférence aux côtés des acteurs vietnamiens du transport, de la mobilité et de l’urbanisme pour partager leur expérience en matière d'intermodalité et d'aménagement des quartiers de gare. La mission, qui se déroule du 5 au 8 mai 2026, rassemble quatre experts venus de deux institutions de référence : Île-de-France Mobilités : Célia Lecomte, cheffe adjointe du département intermodalité et nouvelles mobilités, et Steven Bolvin, chargé de projet concertation ; Institut Paris Région : Stéphane Bove, chef de mission Action Internationale, et Dominique Riou, ingénieur chargé d'études.

Une coopération qui entre dans sa phase finale

Ce séminaire marque l'entrée du projet Moov'Hanoï dans sa phase finale. Au-delà des échanges techniques, la mission de la délégation française se prolonge tout au long de la semaine par des visites de terrain (lignes 2 et 3, BRT, chantier du tunnelier), des ateliers avec les opérateurs vietnamiens ainsi que des rencontres avec l'AFD, l'Institut de recherche pour le développement (IRD) et Business France.

L'objectif : nourrir les réflexions vietnamiennes par des retours d'expérience français et internationaux concrets, sans prétendre proposer un modèle unique, mais en partageant le retour d'une longue expérience d'amélioration d'un réseau urbain multimodal.

Texte et photos : Phuong Mai/CVN











