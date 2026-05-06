La protection de l’enfance place la sécurité en ligne des enfants au premier plan

La protection de l’enfance dans l’environnement numérique était au cœur des débats lors du congrès extraordinaire de l’Association vietnamienne pour la protection des droits de l’enfant (VACR), qui s’est tenu mercredi 6 mai à Hanoï en présence de plus de 200 délégués.

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Ce congrès a été convoqué face aux nouveaux défis qui exigent une adaptation des méthodes de travail et des priorités en matière de protection et de soutien de l’enfance, notamment dans un contexte de transformation numérique, de risques en ligne, de problèmes de santé mentale, de violence et de maltraitance.

Photo : VNA/CVN

Les délégués ont examiné des amendements visant à affiner les objectifs et la stratégie d’action de l’association pour la seconde moitié du mandat 2023-2028, afin de mieux répondre aux besoins pratiques de cette nouvelle période.

S’exprimant lors de cet événement, le vice-ministre de la Santé, Nguyên Tri Thuc, a déclaré que le Vietnam continuait d’améliorer ses politiques et sa législation relatives à l’enfance, et que les programmes de santé maternelle et infantile, de vaccination, de prévention des traumatismes et de santé mentale infantile étaient mis en œuvre de manière coordonnée.

Il a toutefois souligné que la protection de l’enfance restait confrontée à des défis majeurs, tels que la violence et la maltraitance, les menaces en ligne, les pressions psychologiques, les problèmes de santé mentale et les inégalités d’accès aux services entre les régions. La gestion et la prévention des risques pour les enfants restent limitées, a-t-il ajouté.

Le responsable a appelé la VACR à renforcer son rôle en matière de conseil politique et de critique sociale, tout en collaborant plus étroitement avec les ministères et les différents secteurs afin d’améliorer les connaissances et les compétences pratiques des agents de terrain en matière de droits de l’enfant.

Il a également insisté sur la nécessité de mener davantage d’enquêtes et de consultations publiques pour proposer des solutions aux problèmes urgents tels que les noyades, les accidents et les blessures, la sécurité scolaire, les méfaits du tabac et la protection de l’enfance dans le cyberespace.

La présidente de la VACR, Nguyên Thi Thanh Hoa, a déclaré que ce congrès extraordinaire visait à dynamiser les activités de l’association et à garantir la mise en œuvre effective des missions qui lui sont confiées par la Loi sur les enfants et les directives du Parti et de l’État.

Pour le reste de son mandat, l’association poursuivra la mise en œuvre de la directive n° 28-CT/TW relative au renforcement de la prise en charge, de l’éducation et de la protection de l’enfance.

Les objectifs comprennent la création d’organisations de protection des droits de l’enfant dans davantage de localités, l’augmentation de 20% de la proportion de parents et de personnes s’occupant d’enfants ayant recours à des méthodes d’éducation non violentes, et la promotion d’activités de protection et de soutien de l’enfance en ligne entre 2026 et 2030.

Depuis le début de son mandat, l’association a mobilisé plus de 250 milliards de dôngs (9,5 millions de dollars) en espèces et en nature pour soutenir environ 235.000 enfants à travers le pays. Elle a également fait état d’une assistance juridique dans près de 140 cas de maltraitance et de violation des droits de l’enfant.

Lors du congrès, Ngô Phuong Ly, épouse du secrétaire général du Comité central du Parti et président de la République, Tô Lâm, a été invitée à devenir présidente d’honneur de l’Association vietnamienne pour la protection des droits de l’enfant.

VNA/CVN