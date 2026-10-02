Mondial-2027 : un "objectif" dans le viseur de Baptiste Serin

Le demi de mêlée international Baptiste Serin n'a pas caché son ambition de disputer la Coupe du monde 2027 en Australie avec le XV de France, son " objectif ", a-t-il assuré dans un entretien accordé cette semaine.

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"J'essaye d'être le meilleur possible avec le RC Toulon pour espérer être en équipe de France, c'est toujours mon objectif et ça le sera jusqu'à la Coupe du monde", a affirmé le No9 de 32 ans (50 sélections).

Présent lors de l'édition 2019 au Japon où il avait disputé trois rencontres dont le quart de finale perdu face au pays de Galles, Baptiste Serin ne faisait pas partie du groupe tricolore en 2023 pour le Mondial en France.

"J'ai loupé la Coupe du monde 2023 alors que j'étais peut-être à mon meilleur niveau donc j'ai beaucoup de regrets par rapport à ça. Au début, je voulais complètement arrêter après celle de 2023 mais le fait de ne pas y être a repoussé cette échéance. Donc oui, j'ai envie de faire partie de la prochaine", a-t-il expliqué.

"Après, ce sera terminé pour moi. C'est sûr et certain", a-t-il ajouté.

S'il n'a pas porté le maillot bleu cet été, le Toulonnais était sur toutes les feuilles de match du dernier Tournoi des six nations, remporté par le XV de France. Une présence qui lui a redonné goût à la sélection après un an et demi d'absence.

"Être là au bon moment"

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"J'ai fait beaucoup d'efforts pour y revenir et ça s'est super bien passé, j'ai un peu remis mon nom dans la rotation et j'ai pris beaucoup de plaisir. J'avais un peu l'impression de revivre mes premières sélections avec beaucoup d'envie et d'enthousiasme donc forcément, comme tout joueur, je souhaite de la continuité", a confié le demi de mêlée.

Mais pour faire partie de la liste pour le Championnat des Nations, que le sélectionneur Fabien Galthié devrait dévoiler en octobre, "il faut être bon avec le club, avant tout", rappelle Serin.

"Et puis, j’ai de la concurrence à mon poste. Des joueurs ont été relancés cet été quand je n’y étais pas donc des choix seront forcément faits mais moi je n’ai pas changé d’ambition. Maintenant, je n’en parle pas, mais il faudra être là au bon moment", affirme-t-il.

Si le capitaine Antoine Dupont reste l'incontestable No9 des Bleus, le Bordelo-Béglais Maxime Lucu incarne la doublure idéale et garde une longueur d'avance sur Baptiste Serin et les jeunes Nolann Le Garrec ou Baptiste Jauneau.

Le XV de France affrontera les Fidji (7 novembre), l'Afrique du Sud (13 novembre) et l'Argentine (21 novembre) dans le cadre du Championnat des Nations, une compétition dans laquelle les Bleus comptent déjà deux victoires et une défaite.

AFP/VNA/CVN