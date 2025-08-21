Foot : Trapp signe pour trois saisons au Paris FC

Le gardien de l'Eintracht Francfort Kevin Trapp a signé un contrat de trois saisons, jusqu'en 2028, avec le Paris FC, promu en Ligue 1, a annoncé le club de la capitale.

Photo : AFP/VNA/CVN

"Le Paris FC est fier d'accueillir Kevin et lui souhaite la bienvenue", est-il écrit dans un communiqué publié mardi soir 19 août sur le site internet du club, assorti d'une photo du nouveau gardien du PFC.

Pour Trapp, 35 ans, il s'agit d'un retour dans la capitale française puisque l'international allemand (9 sélections) a évolué durant trois saisons (de 2015 à 2018) au Paris SG, avec lequel il a remporté deux titres de champion de France et deux Coupes de France.

En 2018, il avait été prêté une saison à Francfort -où il avait déjà évolué avant de rejoindre le PSG-, et y avait été transféré définitivement l'année suivante.

Avec l'Eintracht, où il portait le brassard de capitaine, il a remporté la Ligue Europa en 2022, et a terminé la saison passée à la 3e place de la Bundesliga, permettant à son club de monter pour la première fois depuis 1993 sur le podium.

Pour son retour parmi l'élite, 46 ans après, le Paris FC s'est incliné en ouverture à Angers (1-0) avec, dans les buts, le jeune espoir (22 ans) Obed Nkambadio, titulaire la saison dernière en L2.

Le club parisien se déplace samedi 23 août à Marseille (17h00) dans le cadre de la 2e journée.

AFP/VNA/CVN