Espagne: Mbappé délivre le Real Madrid pour la première de Xabi Alonso

Buteur sur pénalty, l'attaquant français Kylian Mbappé a permis mardi 19 août au Real Madrid de lancer sa saison en Liga par un court succès (1-0) face à Osasuna au stade Santiago Bernabéu, offrant également à son nouvel entraîneur Xabi Alonso ses trois premiers points en championnat.

Photo : AFP/VNA/CVN

Jusqu'ici remuant mais peu en réussite devant le but, le capitaine de l'équipe de France, meilleur buteur du championnat espagnol l'an passé pour sa première saison au Real, a pris ses responsabilités pour transformer un pénalty qu'il avait lui-même provoqué, et ouvrir son compteur en Liga (51e, 1-0) avec son nouveau numéro 10.

Cette première réalisation du Bondynois, apparu en jambes et volontaire, a suffi à assurer au club madrilène une victoire étriquée mais méritée pour lancer son opération reconquête sous les ordres de son ex-stratège Xabi Alonso, qui a succédé à l'Italien Carlo Ancelotti après une saison décevante, sans trophée majeur, terminée derrière son grand rival le FC Barcelone.

"Kylian, après cette première année où il a réalisé de très bonnes choses, on voit qu'il veut encore faire plus. Je ne sais pas si c'est lié au nouveau numéro ou pas, ou simplement à son ambition de gagner, mais il veut donner un meilleur rendement individuel et collectif et inspirer ses coéquipiers", a résumé Xabi Alonso en conférence de presse.

"On voit son envie au quotidien. Aujourd'hui il a généré ces situations décisives qui permettent de remporter des matchs", a-t-il ajouté.

La révolution tactique attendra

Malgré plusieurs occasions franches en première mi-temps et une domination territoriale presque totale (80% de possession), les Merengues avaient eu jusque-là beaucoup de mal à percer une défense basque disciplinée, donnant un aperçu des difficultés que risque de rencontrer le géant espagnol face aux blocs bas.

Les principes de jeu de l'ancien coach du Bayer Leverkusen, dont on avait pu voir les prémices lors du Mondial des clubs, ont certes été visibles, sur la pelouse du Santiago Bernabéu, notamment avec un bloc haut, et une implication accrue des offensifs au pressing et à la récupération du ballon.

Mbappé et Vinicius Junior, dont l'entente reste encore à parfaire, ont, en ce sens, montré l'exemple. Tout comme le jeune turc Arda Güler et l'international français Aurélien Tchouaméni.

Les trois recrues estivales, les Espagnols Dean Huijsen et Alvaro Carreras, et le latéral anglais Trent Alexander-Arnold, ont également connu un baptême relativement tranquille.

Mais la révolution tactique promise par le technicien basque prendra, logiquement, encore du temps.

Sans surprise élu homme du match, Mbappé, qui avait vu sa frappe sans élan dans la surface frôler le poteau gauche adverse (34e) en première mi-temps, aura dès dimanche (21H30) une nouvelle occasion de démontrer son bon état de forme sur la pelouse du promu Oviedo.

AFP/VNA/CVN