Royaume-Uni : décès de Joan Plowright, grande dame du théâtre et du cinéma

L'actrice britannique Joan Plowright, grande dame du théâtre et du cinéma aux deux Golden Globes et veuve de Laurence Olivier, est décédée jeudi 16 janvier à l'âge de 95 ans, a annoncé vendredi 17 janvier sa famille.

Photo : AFP/VNA/CVN

"Elle s'est éteinte paisiblement (...) entourée de ses proches", ont indiqué ceux-ci dans un communiqué.

"Sa brillante carrière restera dans les mémoires de nombreuses personnes et ses enfants, Richard, Tamsin et Julie-Kate, leurs familles, ainsi que ses nombreux amis la chériront toujours", ont-ils ajouté.

Elle a été mariée durant près de 30 ans à l'une des légendes du théâtre et du cinéma britannique, Laurence Olivier (1907-1989).

Née en 1929 dans le Nord de l'Angleterre, Joan Plowright a été l'une des comédiennes les plus populaires de sa génération.

Sa carrière commence sur les planches dans les années 1950.

Elle connaît ses premiers succès avec Les Chaises d'Eugène Ionesco ou encore La Paix du dimanche du Britannique John Osborne.

Le succès l'accompagne également au cinéma. Son interprétation dans le biopic Staline ainsi que dans la comédie Avril enchanté lui valent deux Golden Globes.

L'Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle lui échappe de peu en 1993, là encore pour son rôle dans Avril enchanté.

En 2001, elle publie son autobiographie, And That's Not All : The Memoirs of Joan Plowright.

Elle a mis fin à sa carrière en 2014 après avoir perdu la vue.

