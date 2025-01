Débuts milanais de Pierre-Louis Mascia avec une collection bigarrée et poétique

Le créateur français Pierre-Louis Mascia a ouvert vendredi 17 janvier le bal de la Fashion week masculine de Milan avec une collection automne-hiver 2025/2026 colorée, conjuguant élégance décontractée et touches de poésie décalées.

>> Une ode à l’enfance chez Bottega Veneta, Madonna chez Dolce & Gabbana

>> Fashion Week : Acne destructure, Courrèges persiste sexy, Van Noten sans Dries

>> Fashion Week : romance sombre chez Rick Owens, Chloé ramène l'été indien

Photo : AFP/VNA/CVN

Capitale de la mode italienne, Milan promet jusqu'à mardi 21 janvier un festival de créativité pour faire oublier, le temps d'un défilé, la crise que traverse le marché du luxe.

Dans un hangar au cœur de la ville, les mannequins déambulent d'un pas lent, dans une ambiance mélancolique et sombre, avant de retrouver à la fin du défilé la lumière au bout du tunnel, symbolisée par des bougies tenues à la main.

La collection plonge les invités dans l'univers du XIXe siècle du film Bright Star (Étoile brillante) de Jane Campion sur la vie du poète anglais John Keats, mais s'inspire aussi de la Renaissance italienne.

Photo : AFP/VNA/CVN

"On entre dans un monde qui nous est un peu inconnu, un peu anxiogène, puis tout d'un coup la lumière se fait et se pose sur les imprimés", a expliqué le styliste à l'AFP après le défilé, son premier à Milan.

"Cette mélancolie est sur le temps qui passe, elle est aussi sur le temps qu'il nous reste. Comment aborder les périodes un peu sombres qui s’annoncent ?", a-t-il relevé.

Fluidité des coupes, superposition d'imprimés baroques sur des pantalons et jupes, silhouettes amples : cette collection mixte homme et femme a été conçue par le designer comme un "poème visuel".

Les matières sont nobles, faisant la part belle à la soie, au cachemire et à la laine.

Après avoir étudié les Beaux-Arts à Toulouse, dans le sud de la France, Pierre-Louis Mascia a d'abord été illustrateur de mode pendant vingt ans avant de lancer en 2007 sa propre marque avec une série de foulards en soie imprimés réalisés par l'atelier de sérigraphie Achille Pinto à Côme, dans le nord de l'Italie.

Puis, il a peu à peu élargi son univers en développant une vaste gamme de vêtements et d'accessoires. Il a recours au collage artistique pour créer des motifs complexes qui sont imprimés sur des vêtements.

Crise du marché du luxe

Reflet des vents contraires qui soufflent sur le secteur, la semaine de la mode milanaise a réduit la voilure et propose seulement 16 défilés en chair et en os, contre 22 il y a un an, sur un total de 75 rendez-vous.

Si de grandes griffes comme Dolce & Gabbana, Prada et Armani ont répondu présent, d'autres comme Fendi et Gucci manquent à l'appel, ayant opté pour des défilés mixtes dans le cadre de la Fashion week féminine prévue à Milan en février.

L'industrie italienne de la mode masculine a vu ses ventes reculer de 3,6% à 11,4 milliards d'euros en 2024, après une croissance de 4,7% en 2023 et un rebond de 20,3% en 2022, dans la foulée de la pandémie de COVID-19.

Selon les estimations de la Chambre de la mode italienne, l'ensemble du secteur, y compris l'habillement féminin, a terminé l'année sur une chute de 5,3% de son chiffre d'affaires, à 95,9 milliards d'euros.

Photo : AFP/VNA/CVN

En cause, les tensions géopolitiques dans le monde, la hausse des prix, mais surtout le moindre engouement des Chinois pour les produits de luxe.

Des signes d'une légère amélioration se profilent-ils à l'horizon en Chine ?

"Tout le monde l'espère. Mais pour l'instant, d'après les données dont nous disposons sur le quatrième trimestre de 2024, cela ne semble pas encore se produire de manière importante", tranche-t-il.

Pour Carlo Capasa, président de la Chambre de la mode italienne, l'antidote à la crise est la créativité.

"Il faut continuer à créer du rêve pour relancer la consommation. Surtout en temps de crise, nous devons investir dans la créativité, qui est notre moteur le plus important", a-t-il résumé.

AFP/VNA/CVN