Le gouvernement s'engage à un contrôle strict pour garantir la qualité du biocarburant E10

Le gouvernement vietnamien réaffirme son engagement à garantir la qualité et la sécurité du biocarburant E10 dans le cadre de la transition énergétique. Contrôles renforcés, information des consommateurs et suivi rigoureux doivent accompagner le déploiement progressif de ce carburant sur le marché national.

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Photo : VNA/CVN

Le vice-ministre de l'Industrie et du Commerce, Nguyên Sinh Nhât Tân, a réaffirmé la détermination du gouvernement à maintenir des mesures de contrôle strictes afin de garantir la qualité du biocarburant E10, alors que le Vietnam poursuit sa transition vers une utilisation accrue d'essence à base de biocarburants, lors de la conférence de presse périodique du gouvernement tenue le 3 juin.

Nguyên Sinh Nhât Tân a souligné que, conformément à la feuille de route mise en place le 1er juin, le marché propose actuellement des mélanges de biocarburants E5 et E10.

Répondant aux préoccupations concernant la qualité du carburant, il a indiqué que le ministère des Sciences et des Technologies a publié des normes et des réglementations techniques spécifiques régissant les biocarburants, et que tous les produits doivent s'y conformer.

Les autorités compétentes effectueront des inspections régulières et inopinées à toutes les étapes de la chaîne d’approvisionnement, de la production jusqu’à la vente au détail, afin de garantir la conformité et la qualité du produit.

Il a également appelé les consommateurs à signaler toute anomalie ou préoccupation concernant la qualité du carburant, estimant que leurs retours constituent un élément important du dispositif de surveillance. Les entreprises impliquées dans la production, le mélange, le transport et la distribution du carburant sont, elles aussi, tenues de respecter strictement les exigences légales en matière de qualité.

Concernant la protection des consommateurs, Nguyên Sinh Nhât Tân a rappelé que la législation vietnamienne prévoit des mécanismes clairs visant à défendre les droits des utilisateurs. Il a insisté sur le fait que la transition vers l’essence E10 doit avant tout bénéficier aux citoyens.

Selon le responsable, le ministère a élaboré un guide pratique sur le biocarburant E10 à destination des consommateurs et a également publié une foire aux questions pour répondre aux préoccupations du public. Les documents d'information continueront d'être mis à jour en fonction des retours des consommateurs.

Outre les inspections de routine et planifiées, le ministère de l'Industrie et du Commerce continuera de mener des inspections inopinées. Nguyên Sinh Nhât Tân a indiqué que ce suivi est effectué de manière constante depuis l'introduction du biocarburant E5 sur le marché en 2018, contribuant ainsi à garantir sa qualité et sa fiabilité.

Photo : VNA/CVN

Par ailleurs, le ministère a mis en place une plateforme de chatbot afin de recueillir les commentaires du public et d'enrichir les informations de la FAQ, contribuant ainsi à garantir des réponses objectives, précises et rapides aux questions des consommateurs.

Le ministère a également demandé aux constructeurs automobiles et aux fabricants de moteurs d’évaluer et de communiquer clairement la compatibilité de leurs véhicules avec l’essence E10, tout en renforçant les services de maintenance et d’assistance technique.

Lors de la conférence de presse, Dang Xuân Phong, ministre-président du Bureau du gouvernement, a également souligné l'importance d'une communication publique efficace durant la transition vers le carburant E10.

Il a exhorté le ministère de l'Industrie et du Commerce à être attentif aux retours du public, à renforcer les informations via le guide E10 et à intensifier les inspections, le suivi et les évaluations afin de traiter rapidement tout problème éventuel et de préserver les intérêts des consommateurs.

VNA/CVN