Minecraft, le film réussit le meilleur démarrage de l'année au box-office

Minecraft, le film , l'adaptation sur grand écran du jeu vidéo le plus vendu de l'histoire, trône ce week-end au sommet du box-office américain, réussissant le meilleur démarrage de l'année deux jours après sa sortie, selon des estimations publiées dimanche 6 avril.

Pour son premier week-end d'exploitation au Canada et aux États-Unis, le film avec Jack Black, Jason Momoa et Emma Myers a surpassé les attentes avec 157 millions de dollars de recettes, a annoncé le cabinet spécialisé Exhibitor Relations.

Un nouveau record pour un long-métrage sorti cette année et le plus gros succès jamais enregistré au box-office américain par un film adapté d'un jeu vidéo, devant les 146 millions récoltés par Super Mario Bros, le film à sa sortie en 2023. Les 144 millions de dollars de recettes réalisées à l'étranger portent le total des gains de Minecraft, le film à plus de 300 millions de dollars, le double de son budget de production, selon le magazine spécialisé Variety.

A Working Man, un film d'action avec Jason Statham, arrive loin derrière à la deuxième place, avec 7,3 millions de dollars de recettes.

La troisième marche du podium est occupée par The Chosen: Dernière Cène (Partie 2).

À la quatrième place, Blanche-Neige continue de décevoir avec 6,1 millions de dollars sur le week-end, portant le total de ses recettes dans le monde à un peu moins de 170 millions de dollars trois semaines après sa sortie, loin de son budget estimé à 250 millions de dollars.

Le film d'horreur The Woman In The Yard arrive en cinquième position, glanant 4,5 millions de dollars sur le week-end.

Voici le reste du top 10 :

- Death Of A Unicorn (2,7 millions de dollars)

- The Chosen : Dernière Cène (Partie 1) (1,9 million de dollars)

- Hell of a Summer (1,8 million de dollars)

- The Friend (1,6 million de dollars)

- Captain America: Brave New World (1,4 million de dollars).

