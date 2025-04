Who Believes in Angels ?

Elton John sort son nouvel album et le décrit comme son "plus innovant"

L'artiste britannique Elton John sort vendredi 4 avril son nouvel album Who Believes in Angels ? , co-écrit avec la chanteuse américaine Brandi Carlile, et qui est selon lui son disque " le plus innovant " depuis les années 1970.

>> À Glastonbury, Elton John en tête d'affiche pour ses adieux aux Britanniques

>> Elton John offre à Glastonbury le dernier concert britannique de sa tournée d'adieu

>> Strass et néon au dernier concert de la tournée d'adieu d'Elton John

Photo : AFP/VNA/CVN

"Cet album marque un nouveau départ pour moi", a dit le chanteur de 78 ans dans une interview à la radio britannique Smooth Radio. "C'est très innovant, probablement l'album le plus innovant que j'ai fait depuis les années 1970".

Who Believes in Angels ? (Qui croit aux anges ?) comprend notamment la chanson Never Too Late, inspirée du documentaire éponyme, réalisé par son mari David Furnish, sur sa vie et sa dernière tournée internationale.

L'album a été écrit et enregistré en 20 jours en octobre 2023 au studio d'enregistrement Sunset Sound à Los Angeles (États-Unis).

Il est le fruit d'une collaboration avec le parolier Bernie Taupin et le producteur Andrew Watt. Elton John et Brandi Carlile ont également été rejoints par des musiciens comme Chad Smith, le batteur des Red Hot Chili Peppers, et l'ancien guitariste de ce groupe, Josh Klinghoffer.

"Même si j'aime beaucoup mon groupe, j'avais besoin de nouveaux musiciens, d'un nouveau producteur pour me donner un défi", a dit Elton John. "J'ai voulu ce défi et cela a été un défi, mais tout s'est très bien passé", a-t-il poursuivi.

Le chanteur, qui a achevé sa tournée d'adieu à la scène en juillet 2023, a rappelé qu'il n'avait "plus le poids des tournées". "Donc je peux me concentrer sur d'autres choses, et je ferai plus d'enregistrements", a-t-il promis.

Son "plus grand défi" reste cependant ses enfants. "Être parent est le défi le plus merveilleux que l'on puisse relever, avec des hauts et des bas, mais c'est tout à fait extraordinaire", a dit Elton John, qui a deux enfants adolescents, Zachary et Elijah, avec David Furnish.

Elton John a vendu, selon la Royal Academy of Music, plus de 300 millions d'albums dans le monde.

AFP/VNA/CVN