Les derniers opus de Spielberg et Nolan dévoilés au salon CinemaCon de Las Vegas

>> Au CinemaCon, l'industrie américaine espère rebondir après un début d'année difficile

Photo : AFP/VNA/CVN

Alors que les films sortis en 2025 ont jusqu'ici déçu aux États-Unis et que les studios espèrent rebondir, le très couru CinemaCon qui se tient jusqu'à jeudi 3 avril dans un casino de Vegas dévoile des suites de Jurassic Park et Wicked.

Le célébrissime Steven Spielberg, dont nombre d'opus sont entrés au panthéon du 7e art, "tourne actuellement un film qui promet d'être un retour dans la forme et l'esprit à ses plus grands classiques", a vanté le dirigeant d'Universal, Jim Orr.

Le long-métrage, qui n'a pas encore de titre, devrait sortir en juin 2026, et devrait être un blockbuster de science-fiction, selon M. Orr, qui n'en a pas dit davantage.

Le réalisateur britannico-américain Christopher Nolan, lui aussi abonné aux succès (Oppenheimer en 2023, Interstellar en 2014 ou Inception en 2010) tourne en Méditerranée une adaptation de L'Odyssée d'Homère avec Matt Damon incarnant Ulysse, aux côtés de Tom Holland, Zendaya et Anne Hathaway.

Sortie prévue en juillet 2026.

M. Orr pense que le film "sera le chef-d'oeuvre d'une génération, pour lequel Homère lui-même, très franchement, aurait été très fier".

Après des flops retentissants au box-office nord-américain en début d'année, les exploitants de salles sont depuis lundi au CinemaCon avec l'espoir que les studios hollywoodiens pourront redresser la barre.

Et les salles veulent aussi garder l'exclusivité des films plus longtemps, pendant au moins 45 jours avant leur diffusion en streaming, a déclaré mardi le directeur de leur organisation professionnelle Cinema United, Michael O'Leary.

D'après une source proche du dossier, trois des six plus gros studios se sont engagés en ce sens, mais pas Universal.

Reste que ce studio historique a cherché à séduire les exploitants en présentant à Las Vegas une suite à la série des Jurassic.

Ecrite par le premier auteur de Jurassic Park de 1993, cette nouvelle suite Jurassic World : Renaissance (Jurassic World Rebirth) se déroule sur l'île originelle.

Réalisé par Gareth Edwards avec Scarlett Johansson, Jonathan Bailey et Mahershala Ali, le film, qui renoue avec l'épouvante selon Mme Johansson, sortira aux États-Unis le 4 juillet prochain, jour de la fête nationale.

La présentation d'Universal s'est achevée mercredi 2 avril avec l'apparition non annoncée d'Ariana Grande et Cynthia Erivo dont le second et dernier Wicked : For Good sortira en novembre.

CinemaCon doit tirer le rideau jeudi 3 avril à Las Vegas avec les présentations des studios Paramount et Disney.

AFP/VNA/CVN