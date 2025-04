Opéra de Paris : l'acteur Ralph Fiennes va mettre en scène un opéra pour la première fois

L'acteur britannique Ralph Fiennes va pour la première fois mettre en scène un opéra, lors de la prochaine saison de l'Opéra national de Paris (OnP) marquée également par une oeuvre chantée en sanskrit et la venue, côté ballet, de nouveaux chorégraphes contemporains.

Lors d'une conférence de presse portant sur la saison 2025-2026, Alexander Neef, directeur général de l'OnP, a par ailleurs confirmé la tenue de travaux de rénovation programmés de 2027 à 2029 au Palais Garnier et de 2030 à 2032 à l'opéra Bastille, obligeant leur fermeture l'un après l'autre.

Il a en outre précisé que des travaux étaient prévus à Bastille en site occupé "à partir de cet été et jusqu'en 2037", qui concerneront la toiture, la façade ou encore les réseaux électriques. Leur montant n'a pas été précisé.

En janvier 2026, l'acteur britannique Ralph Fiennes, qui a lui-même incarné Eugène Onéguine à l'écran (Onegin, 1998), proposera sa version de l'opéra de Tchaïkovski, une première mise en scène pour lui.

La saison comprendra 364 levers de rideaux sur les deux établissements, Garnier et Bastille. Au total, 28 spectacles (17 opéras et 11 ballets) sont prévus, dont 18 nouveaux (7 opéras et 11 œuvres chorégraphiques).

Parmi les créations d'opéras figurent deux des quatre volets du Ring de Wagner (La Walkyrie et Siegfried). Mais aussi Satyagraha", composé en 1979 par Philip Glass, évocation poétique de la genèse de la pensée politique, philosophique et spirituelle de Gandhi. C'est la première œuvre à être chantée en sanskrit dans l'institution.

Première également pour la vidéaste et plasticienne iranienne Shirin Neshat, qui met en scène Aida, de Giuseppe Verdi, dans lequel elle entend souligner la violence du fanatisme religieux et son influence croissante sur le pouvoir politique, selon le dossier de presse.

La présence des femmes est plus importante dans la programmation que l'an passé, avec 11 œuvres lyriques mises en scène par des hommes, cinq par des femmes et une œuvre par un homme et une femme. Cinq cheffes d'orchestre viendront diriger, pour douze collègues masculins.

Côté danse, de nouveaux chorégraphes contemporains font leurs débuts à l'OnP, comme les Néerlandais Imre et Marne van Opstal, les Anglaises Morgann Runacre-Temple et Jessica Wright ou le Sud-africain Mthuthuzeli November.

"Sur quatre créations, trois sont faites par des femmes", s'est félicité Jose Martinez, le directeur de la danse, qui, arrivé à l'automne 2022, signe l'ensemble de la programmation en danse.

Alexander Neef a annoncé que l'établissement avait "terminé l'année 2024 à l'équilibre, avec un léger résultat bénéficiaire de 1,3 million d'euros", grâce "au retour du public", au "soutien des mécènes" et à "la maîtrise de nos charges".

"Notre modèle économique reste fragile car le budget repose à 57% sur des recettes propres", a-t-il prévenu. Les comptes étaient passés dans le vert en 2023, une première depuis 2017.

AFP/VNA/CVN