Mort du chanteur Amadou : "un être rare et un guitariste inouï", salue Matthieu Chedid

Le chanteur français Matthieu Chedid, chef d'orchestre de la tournée Lamomali, a rendu hommage samedi 5 avril au musicien et chanteur malien Amadou Bagayoko, "un être rare et un guitariste inouï", moitié du duo Amadou et Mariam, décédé vendredi 4 avril à 70 ans.