Métaux précieux : l'or atteint un record historique

|Le prix de l’or atteint un record historique.
|Photo : Yonhap/VNA/CVN
Le contrat à terme sur l'or pour livraison en décembre progressait dernièrement de 18,80 dollars à 3.611 l'once, après avoir déjà atteint un record mardi en clôturant à 3.592,20 dollars.
Cette hausse intervient alors que les marchés anticipent que la Fed conclura sa réunion du 17 septembre par une réduction de taux de 25 points de base.
Traditionnellement, les périodes d'incertitude et les environnements de taux bas profitent aux métaux précieux.
Dans le sillage de la hausse de l'or, l'argent au comptant a gagné 0,2% à 40,97 dollars, son plus haut niveau depuis septembre 2011.
Le platine a progressé de 0,8% à 1.417,03 dollars et le palladium de 1,2% à 1.148,60 dollars.
APS/VNA/CVN