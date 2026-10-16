IA : Meta lance un puissant "modèle ouvert"

Meta (Facebook, Instagram, WhatsApp) a mis en ligne jeudi 15 octobre Muse Spark Open, un modèle d'intelligence artificielle (IA) ouvert, qu'il présente comme le plus puissant aux États-Unis sur ce créneau et que convoite aussi le français Mistral.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Contrairement aux "modèles fermés" comme ChatGPT ou Claude, les plus avancés du secteur, accessibles uniquement via les services en ligne de leurs concepteurs, Muse Spark Open peut être téléchargé et modifié par les développeurs, qui peuvent s'en servir sur leurs propres machines.

Le géant des réseaux sociaux garde d'ailleurs fermé son modèle le plus avancé, Muse Wonder, dévoilé lundi 12 octobre, une catégorie de modèles "bien plus grande et plus avancée" que Muse Spark, dont est issu le nouveau venu, selon le patron de Meta, Mark Zuckerberg.

Muse Spark Open est "le modèle ouvert américain le plus performant à ce jour", a assuré jeudi 15 octobre sur X Alexandr Wang, responsable de l'IA chez Meta. Il reste toutefois derrière les meilleurs modèles chinois, comme Kimi K3 de Moonshot AI ou GLM 5.3 de Z.ai, selon les propres tests du groupe de Menlo Park (Californie).

Les modèles chinois ont représenté 41% des téléchargements sur la plateforme spécialisée Hugging Face au cours de l'année écoulée, devant les modèles américains, selon un rapport publié au printemps. Moins chers, ces modèles ouverts permettent aussi aux entreprises de les adapter à leurs besoins et de conserver leurs données sur leurs propres serveurs.

Mark Zuckerberg avait promis en août de publier "bientôt" un modèle ouvert de cette envergure, se disant convaincu que la diffusion libre de l'IA est le meilleur rempart contre ses dangers, contrairement à ses rivaux Anthropic et OpenAI.

Trop lourd pour un ordinateur ordinaire, Muse Spark Open a été optimisé avec Apple pour fonctionner sur deux ordinateurs Mac Studio haut de gamme. Sa licence oblige toutefois les entreprises réalisant plus de 20 millions de dollars de chiffre d'affaires à conclure un accord avec Meta pour en revendre l'accès.

Meta rejoint d'autres acteurs américains qui ont dévoilé de grands modèles ouverts cette année comme Nvidia, Thinking Machines, la start-up de l'ancienne directrice technique d'OpenAI Mira Murati, ou Reflection AI, qui doit publier son modèle Beam ce mois-ci.

Le français Mistral a revendiqué de son côté, avec la sortie début octobre de Mistral Large 4, le modèle ouvert le plus puissant des États-Unis et d'Europe, dont les paramètres doivent être rendus publics le 27 octobre.

AFP/VNA/CVN