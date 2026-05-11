Chine : l'indice des prix à la production en hausse de 2,8% en avril

L'indice des prix à la production (IPP) de la Chine, qui mesure les coûts des biens à la sortie d'usine, a augmenté de 2,8% en glissement annuel en avril, a annoncé le 11 mai le Bureau d'État des statistiques (BES).

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Photo : AFP/VNA/CVN

De janvier à avril, l'IPP a progressé en moyenne de 0,2% sur un an.

En avril, les prix à la production des moyens de production ont augmenté de 3,8% sur un an, faisant grimper l'IPP global d'environ 2,98 points de pourcentage. Les prix liés au coût de la vie ont baissé de 1%, entraînant l'ensemble de l'indice global à la baisse d'environ 0,23 point de pourcentage.

Parmi les principaux secteurs ayant connu des hausses de prix, l'extraction et le traitement des métaux non ferreux ont progressé de 38,9% en glissement annuel, tandis que l'extraction de pétrole et de gaz a augmenté de 28,6%.

Sur une base mensuelle, l'IPP a augmenté de 1,7% en avril, contre 1% en mars.

Dong Lijuan, statisticienne au BES, a attribué la hausse de l'IPP à trois facteurs principaux : la hausse des prix dans les secteurs pétroliers nationaux, elle-même due aux fluctuations des prix internationaux; l'augmentation de la demande dans certains secteurs industriels nationaux; et l'amélioration continue de la concurrence sur le marché, ce qui a entraîné des hausses de prix ou des baisses moins importantes dans les secteurs concernés.

L'indice des prix à la consommation (IPC) de la Chine, principal indicateur de l'inflation, a augmenté de 1,2% en glissement annuel en avril, en hausse de 0,2 point de pourcentage par rapport au mois précédent, d'après les données publiées par le BES.

L'IPC de base, qui exclut les prix des denrées alimentaires et de l'énergie, a également augmenté de 1,2% par rapport à l'année précédente.

Xinhua/VNA/CVN