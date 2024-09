Mesures disciplinaires imposées à des organisations et membres du Parti

>> Mesures disciplinaires contre des organisations du Parti ayant commis des violations

>> Examiner des sanctions disciplinaires imposées à d’organisations et de membres du Parti

Photo : VNA/CVN

Le Politburo et le Secrétariat ont constaté que la permanence du Comité provincial du Parti de Bac Giang pour le mandat 2020-2025 avait violé le principe du centralisme démocratique et les règles de travail, fait preuve de manque du sens de responsabilité, d’inspection et de supervision, et avait été laxiste dans son leadership et sa direction, ce qui avait conduit à des violations des règlements du Parti et des lois de l'État par plusieurs organisations et particuliers dans certains projets d’investissement mis en œuvre par le groupe Thuân An à Bac Giang.

Le Politburo et le Secrétariat ont également constaté des violations de certains membres du Parti aux organisations du Parti à Hoa Binh et Hô Chi Minh-Ville.

Ngô Ngoc Duc, ancien membre de la permanence du Comité provincial du Parti, ancien secrétaire du Comité municipal du Parti, ancien président du Conseil populaire de la ville de Hoa Binh, province de Hoa Binh ; Nguyên Thi Hông, ancien membre de la permanence du Comité municipal du Parti, ancien vice-présidente du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville ; Lê Duy Minh, membre du Comité municipal du Parti, secrétaire du Comité du Parti, directeur du Service des finances de Hô Chi Minh-Ville, ancien secrétaire du Comité du Parti, ancien directeur du Département des impôts de Hô Chi Minh-Ville, avaient fait preuve de dégradation en termes d'idéologie politique, de moralité et de style de vie, violé les règlements du Parti et les lois de l'État dans l'exercice de leurs responsabilités et tâches ainsi que dans la prévention et la lutte contre la corruption et les pratiques malsaines..., entraînant des conséquences très graves, frustrant l’opinion publique et affectant très négativement la réputation de leurs organisations du Parti et de leurs lieux de travail.

Le Politburo a décidé d'imposer un avertissement à la permanence du Comité provincial du Parti de Bac Giang pour le mandat 2020-2025.

Le Secrétariat a décidé d’exclure du Parti Ngô Ngoc Duc, Nguyên Thi Hông et Lê Duy Minh.

VNA/CVN