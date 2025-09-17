La Bourse de Paris en timide hausse avant la Fed

La Bourse de Paris attend mercredi 17 septembre la décision de politique monétaire de la Banque centrale américaine (Fed), les investisseurs anticipant très largement une baisse des taux.

Vers 09h45 heure locale, l'indice vedette de la Bourse de Paris prenait 0,19%, soit 15,01 points, à 7.833,23 points. La veille, le CAC 40 avait cédé 1% pour s'établir à 7.818,22 points.

"Les acteurs du marché attendent avec impatience les résultats de la réunion de la Fed", la Réserve fédérale américaine, commente Andreas Lipkow, analyste indépendant.

L'institution monétaire devrait opter pour une baisse de ses taux d'intérêt mercredi 17 septembre, annoncée à 18h00 GMT, pour la première fois en 2025. Les taux de la Fed se situent actuellement dans une fourchette entre 4,25% et 4,50%.

"La question est maintenant de savoir dans quelle mesure la Fed abaissera la fourchette des taux d'intérêt en 2025", note M. Lipkow.

"Jusqu'en soirée, les acteurs du marché devraient rester prudents vis-à-vis des actions européennes", estime-t-il. "Les prises de bénéfices étaient déjà à l'ordre du jour sur les marchés asiatiques et cette tendance pourrait également se répercuter" sur les indices européens.

La réunion se tient dans une configuration particulière avec Stephen Miran, un conseiller de Donald Trump devenu gouverneur in extremis après la démission surprise de la gouverneure Adriana Kugler, siégeant à la même table que Lisa Cook, une responsable que l'exécutif cherche à éjecter.

Sodexo dans le vert

Sodexo avançait de 0,86% à 52,60 euros vers 09h45 heure de Paris après avoir annoncé mercredi 10 septembre renouveler son contrat avec Shell pour cinq ans pour la gestion des services sur le lieu de travail de 41 sites répartis dans 19 pays comprenant des bureaux, raffineries, sites offshore et bases-vie, sans préciser le montant du contrat.

TotalEnergie

Le groupe TotalEnergies reculait de 0,46% à 52,19 euros. Il a annoncé mercredi 17 septembre avoir signé quatre contrats de partage de production au large du Libéria pour des blocs d'exploration d'une superficie d'environ 12.700 kilomètres carrés.

