Microsoft annonce 30 milliards de dollars d'investissement dans l'IA au Royaume-Uni

Microsoft a annoncé mardi 16 septembre un investissement de 30 milliards de dollars dans les infrastructures et les opérations liées à l'intelligence artificielle (IA) au Royaume-Uni sur quatre ans, de 2025 à 2028.

>> Microsoft va investir trois milliards d’USD dans l'IA et les services cloud en Inde

>> Microsoft, le vétéran de l'informatique au tournant de l'IA

>> Microsoft va licencier plusieurs milliers de personnes supplémentaires

Photo : Kyodo/VNA/CVN

Il s'agit du plus important engagement financier jamais pris par l'entreprise dans ce pays, a déclaré la société, ajoutant que le plan comprend 15 milliards de dollars de dépenses en capital pour développer les infrastructures cloud et IA du pays.

Selon Microsoft, la moitié restante de l'investissement sera consacrée aux opérations en cours, notamment la recherche avancée, le développement de modèles et de produits d'IA, la création de nouveaux jeux, l'exploitation de centres de données, ainsi que la vente et l'assistance à la clientèle dans tout le Royaume-Uni.

"L'investissement historique de Microsoft est un vote de confiance puissant dans la direction du Royaume-Uni en matière d'IA et de technologies de pointe. Cet engagement permettra non seulement de renforcer notre infrastructure numérique et de soutenir des milliers d'emplois hautement qualifiés, mais aussi de garantir que le Royaume-Uni reste à la pointe de l'innovation mondiale alors que nous mettons en œuvre notre plan pour le changement", a commenté le Premier ministre britannique Keir Starmer.

Xinhua/VNA/CVN