Larry Ellison, le patron d'Oracle devenu brièvement l'homme le plus riche du monde

Le cours de l'action de l'entreprise américaine Oracle s'est affolé à Wall Street ce mercredi 10 septembre. Ceci a permis au cofondateur de la boîte, Larry Ellison, de devenir l'homme le plus riche du monde pendant quelques heures.

Photo : AFP/VNA/CVN

Le 10 septembre, le cours de l’action d’Oracle s’est envolé à Wall Street, propulsant brièvement son cofondateur Larry Ellison au rang d’homme le plus riche du monde, devant Elon Musk. Sa fortune a été estimée à 393 milliards de dollars, contre 384 milliards pour Musk, grâce à sa détention de 39% du capital d’Oracle. L’action a toutefois terminé en baisse et, dès le lendemain, le classement Bloomberg le plaçait à 383 milliards, juste derrière Musk.

Âgé de 81 ans, Larry Ellison est une figure atypique de la tech américaine. Contrairement à d’autres magnats de la Silicon Valley, il n’a ni l’image décontractée de Mark Zuckerberg ni celle du génie autodidacte de Bill Gates. Son parcours débute dans les années 1970 lorsqu’une entreprise électronique lui confie une mission pour la CIA : développer un système de stockage de données baptisé "Oracle", qui donnera naissance à son empire.

Personnage flamboyant et ambitieux, il a souvent défié les géants du secteur, promettant à la fin des années 1990 de rendre Microsoft obsolète, et plus récemment de détrôner Amazon dans le cloud. En 2012, il a racheté 97% de l’île de Lanai, à Hawaï, où il se rend parfois sur son yacht de 160 millions de dollars. Passionné de tennis, de guitare et de pilotage, il a aussi remporté l’America’s Cup de voile en 2013.

Sa vie personnelle est tout aussi singulière : il a été marié six fois et partage aujourd’hui sa vie avec Jolin Zhu, de 47 ans sa cadette. Proche de Donald Trump, Ellison met régulièrement son influence et ses équipes au service de l’ancien président américain ; il avait par exemple envoyé des collaborateurs préparer sa prise de fonction en 2016, et a été reçu à la Maison Blanche en février 2025.

Ellison revendique une vision du monde basée sur le contrôle. Selon le New York Times, il a confié à ses cofondateurs en 2024 vouloir un monde couvert de caméras dopées à l’IA, capables d’enregistrer en continu les faits et gestes des citoyens pour les pousser à "se comporter au mieux".

Misant massivement sur l’intelligence artificielle, il a récemment signé plusieurs contrats dans ce secteur, notamment avec OpenAI. Ce pari pourrait consolider sa domination dans la tech et, peut-être, lui permettre de dépasser à nouveau Elon Musk.

AFP/VNA/CVN