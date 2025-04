Macron va invoquer "l'esprit de Notre-Dame" en décorant les artisans

Emmanuel Macron entend invoquer mardi 15 avril une fois de plus "l'esprit de Notre-Dame" pour les chantiers auxquels la France fait face, lors d'une cérémonie symbolique de décoration de cent participants à la reconstruction de la cathédrale parisienne six ans jour pour jour après l'incendie dévastateur.

Photo : AFP/VNA/CVN

En fin d'après-midi à l'Élysée, le chef de l'État va distinguer le président de l'établissement public qui a permis la restauration en un temps record de cinq ans, Philippe Jost, promu commandeur de la Légion d'honneur, a expliqué l'Élysée à la presse.

Ce haut fonctionnaire avait succédé au général Jean-Louis Georgelin, décédé en 2023 et lui-même grand'croix, plus haut grade de cette récompense fondée par Napoléon Bonaparte. Les architectes Rémi Fromont et Philippe Villeneuve seront aussi décorés.

À leurs côtés, près de 100 fonctionnaires, entrepreneurs ou artisans représentatifs de l'ensemble des 2.000 personnes qui ont participé à l'opération, seront décorés de la Légion d'honneur ou de l'Ordre national du mérite. Ils sont issus de "l'ensemble des corps de métiers, les charpentiers, les ferronniers, les échafaudistes, les cordistes, les restaurateurs de l'orgue, les restaurateurs des vitraux, les restaurateurs des peintures", a énuméré la présidence de la République.

Aymeric Albert, qui sera fait chevalier de la Légion d'honneur, a par exemple prospecté dans les forêts de France pour sélectionner les chênes nécessaires à la reconstruction de la flèche, de la nef et du chœur.

Photo : AFP/VNA/CVN

Cette promotion spéciale a été publiée au Journal officiel du 18 janvier, un mois après la réouverture en grande pompe de la cathédrale, le 9 décembre.

"30.000 visiteurs par jour"

"Le brasier de Notre-Dame était une blessure nationale et vous avez été son remède par la volonté, par le travail, par l'engagement", avait lancé Emmanuel Macron début décembre, en remerciant tous les acteurs de la reconstruction.

"Vous avez réussi ce qu'on pensait impossible", avait-t-il ajouté, rappelant ceux qui avaient jugé "fou" ou "arbitraire" le délai de cinq ans fixé pour la reconstruction.

Photo : AFP/VNA/CVN

Emmanuel Macron va épingler les décorations accompagnées du Premier ministre François Bayrou, d'autres membres du gouvernement dont Rachida Dati (Culture), mais aussi du général Jean-Claude Gallet qui était à la tête de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris lors du sinistre.

Dans son discours, le président va revenir sur "la fierté qui est celle de la France devant le succès de cette opération qui, évidemment a su relever tous les défis d'un calendrier extrêmement contraint, de difficultés techniques, scientifiques qui n'étaient pas minces", selon son entourage. "Il saluera le succès public de cette opération, puisque on sait que depuis la réouverture le 9 décembre, c'est en moyenne 30.000 personnes par jour qui viennent à la cathédrale", "du monde entier".

"Le président exprimera certainement le vœu que cet esprit de Notre-Dame puisse se perpétuer dans un certain nombre de chantiers ou d'entreprises que notre pays doit mener à bien dans les prochaines années", a ajouté un conseiller.

Ces derniers mois, le chef de l'État a plusieurs fois invoqué cet "esprit", ainsi que celui des Jeux olympiques réussis de l'été dernier dans la capitale, comme exemple de la capacité de la France à s'unir dans l'adversité. Sans que cela ait déteint de manière remarquable sur la vie politique du pays, plus fracturée que jamais depuis qu'il a dissous l'Assemblée nationale en juin.

AFP/VNA/CVN