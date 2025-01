L'Union africaine adopte une stratégie de développement agricole

La stratégie et le plan d'action décennaux visant à mettre en œuvre le Programme détaillé de développement de l'agriculture africaine (PDDAA), ainsi qu'un document de consensus intitulé Déclaration de Kampala, ont été annoncés samedi 11 janvier à l'issue du Sommet extraordinaire de l'Union africaine (UA) sur le PDDAA à Kampala, la capitale de l'Ouganda.

Dans ce nouveau cadre, les pays africains se sont engagés à intensifier la production alimentaire durable en augmentant la production agroalimentaire de 45% d'ici à 2035 et en réduisant les pertes après récolte de 50%.

Ils sont également convenus de stimuler l'investissement et le financement dans le secteur agricole, en visant à mobiliser 100 milliards d'USD américains d'investissements publics et privés d'ici à 2035.

Pour atteindre ces objectifs, les pays africains ont besoin de l'engagement collectif des gouvernements, des parlements, des producteurs de denrées alimentaires, du secteur privé et de la société civile pour traduire les décisions en résultats tangibles.

Le PDDAA a été créé en 2003 pour combattre la faim et la pauvreté. Lors de sa création, les pays africains se sont engagés à allouer 10% de leur budget national à l'agriculture, en mettant l'accent sur l'augmentation des investissements dans ce secteur.

Le sommet de trois jours a rassemblé plus de 2.000 délégués, dont des experts agricoles, des ministres et des chefs d'État de plus de 40 membres de l'UA, pour discuter des défis et de l'avenir du continent dans le secteur agricole.

