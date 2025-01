La cheffe du FMI juge que l'économie mondiale fait face à une incertitude accrue

>> Katherine Tai à la tête de la politique commerciale américaine

>> Le dollar monte en flèche après de nouvelles informations sur les projets douaniers de Trump

>> Les marchés mondiaux indécis, tournés vers l'actualité américaine

Photo : AFP/VNA/CVN

"Il n'est pas surprenant qu'étant donné la taille et le rôle de l'économie américaine, les orientations politiques de l'administration des revenus suscitent un vif intérêt au niveau mondial, notamment en ce qui concerne les droits de douane, les impôts, la déréglementation et l'efficacité du gouvernement", a-t-elle dit lors d'une table ronde avec les médias au siège du FMI à Washington.

"Cette incertitude est particulièrement élevée en ce qui concerne la voie à suivre pour la politique commerciale à l'avenir, ce qui ajoute aux vents contraires auxquels est confrontée l'économie mondiale, en particulier pour les pays et les régions qui sont davantage intégrés dans les chaînes d'approvisionnement mondiales", s'est inquiétée Mme Georgieva.

Elle a noté que "l'incertitude s'exprime globalement par des taux d'intérêt à long terme plus élevés", même si les taux d'intérêt à court terme ont baissé, qualifiant cette situation de "très inhabituelle".

La directrice générale du FMI a également souligné un changement dans les attentes du marché, qui a des répercussions sur les prix des actifs et les taux de change. Un dollar fort, à la fois par rapport aux monnaies des économies avancées et par rapport à celles des marchés émergents, pourrait potentiellement "alimenter des coûts de financement plus élevés pour les économies des marchés émergents, en particulier pour les pays à faible revenu".

Elle a exhorté les décideurs politiques à s'attaquer à l'énigme de la faible croissance et de l'endettement élevé. "Les pays doivent continuer à s'engager sur la voie de la stabilité des prix, ils doivent poursuivre l'assainissement progressif des finances publiques, mais ils doivent aussi adopter d'urgence des réformes favorables à la croissance et la stimuler de manière durable", a préconisé Mme Georgieva.

"Les taux à court terme baissent. Les taux à long terme augmentent. Les pays ne peuvent pas emprunter pour s'en sortir. Ils ne peuvent s'en sortir que par la croissance", a-t-elle estimé.

Le FMI doit publier vendredi prochain sa mise à jour des Perspectives de l'économie mondiale.

Xinhua/VNA/CVN