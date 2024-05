Les inondations en Afghanistan aggravent les besoins humanitaires

>> Plus de 200 morts dans des crues en Afghanistan

>> Le bilan des inondations en Afghanistan dépasse 330 morts

Photo: AFP/VNA/CVN

"Des pluies printanières inhabituellement fortes et des inondations ont tué des centaines de personnes et détruit des milliers de maisons. Plus de la moitié de l'Afghanistan, soit 25 provinces sur 34, a été touchée, la seule province de Baghlan ayant enregistré jusqu'à présent plus de 200 morts. Des milliers de personnes déplacées n'ont plus de logement où retourner après que leurs maisons ont été balayées", a souligné la FICR, mercredi. Selon Necephor Mghendi, chef de la délégation pays de la FICR, ces inondations rappellent que la communauté internationale "doit repenser radicalement son approche à l'égard de l'Afghanistan en s'attaquant aux causes profondes des vulnérabilités".

Cela implique, selon lui, d'"investir dans le renforcement des systèmes d'alerte précoce, du renforcement des capacités et des programmes susceptibles de stimuler la régénération économique afin de que les communautés peuvent mieux répondre à de futurs chocs similaires avec les ressources disponibles localement". Et de reconnaître: "Cette nouvelle catastrophe exerce une pression supplémentaire sur un pays déjà meurtri". Mawlawi Mutiul Haq Khales, président par intérim de la Société du Croissant-Rouge afghan (ARCS) a, quant à lui, relevé que "notre priorité est désormais de pouvoir agir le plus rapidement possible pour soutenir les victimes, compte tenu de l'ampleur des inondations à travers le pays. Beaucoup de ceux qui sont touchés sont extrêmement pauvres et attendent notre soutien".

Un soutien international est nécessaire de toute urgence, souligne la FICR qui a lancé un appel d'urgence de 5 millions de francs suisses pour financer des interventions critiques et accroître la capacité de la Société du Croissant-Rouge afghan à aider les populations touchées.

APS/VNA/CVN