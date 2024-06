Le volcan indonésien Ibu entre en éruption, crachant une tour de cendres de 7 km

Photo : AFP/VNA/CVN

Selon l’Agence indonésienne de géologie, le volcan est entré en éruption pendant plus de six minutes, expulsant du sable transporté vers l’ouest par le vent.

L'Agence nationale de gestion des catastrophes (BNPB) du pays a envoyé une équipe d'intervention pour aider les populations dans les zones touchées.

Il a été conseillé aux résidents d'éviter les activités de plein air et d'utiliser les masques fournis précédemment pour se protéger contre les problèmes respiratoires pendant les pluies de cendres et de sable en cours.

L'Indonésie, un archipel de 270 millions d'habitants, compte 127 volcans actifs. Elle est sujette à l'activité volcanique car elle se situe le long de la "Ceinture de feu", une série de lignes de failles sismiques en forme de fer à cheval autour de l'océan Pacifique.

Ibu est l'un des volcans les plus actifs d'Indonésie, avec plus de 21.000 éruptions en 2023. Les autorités indonésiennes ont relevé le 16 mai le niveau d'alerte du mont Ibu au plus haut (niveau 4) suite à une série d'éruptions.

VNA/CVN