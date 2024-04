Le chef de l'ONU appelle à un rétablissement urgent de l'harmonie avec la nature

Photo : AFP/VNA/CVN

"L'humanité se comporte comme l'enfant délinquant de notre mère la Terre", a déclaré le secrétaire général, soulignant les dommages considérables causés par les activités humaines telles que la pollution, la perte de biodiversité et les émissions incontrôlées de gaz à effet de serre, qui mettent en péril des ressources naturelles essentielles et déstabilisent le climat.

"Ces actions nuisent à la nature et à l'humanité", a déploré M. Guterres, soulignant les menaces qui pèsent sur la production alimentaire, la qualité des océans et de l'air, et la stabilité environnementale en général. Il a ajouté que le développement durable passe par le rétablissement de l'équilibre avec la nature et l'adoption de pratiques de production et de consommation durables.

Le chef de l'ONU a appelé à des actions décisives pour stopper la perte de biodiversité, mettre fin à la pollution et réduire de manière significative les émissions mondiales de gaz à effet de serre. Il a souligné l'importance de soutenir les communautés les plus touchées par les crises environnementales, notamment les peuples autochtones et les communautés locales.

Photo : Xinhua/VNA/CVN

Tout en appelant à "rendre la justice climatique aux pays qui se trouvent en première ligne du chaos climatique", il a plaidé en faveur d'une mobilisation rapide des financements et du soutien nécessaires pour permettre aux pays de protéger la nature et de favoriser le développement durable.

M. Guterres a également demandé aux pays d'élaborer de nouveaux plans climatiques nationaux visant à limiter l'augmentation de la température mondiale à 1,5 degré Celsius.

"Réparer les relations avec notre mère la Terre est la mère de tous les défis de l'humanité", a recommandé le secrétaire général, appelant à une action collective immédiate pour assurer un avenir durable à tous.

Xinhua/VNA/CVN