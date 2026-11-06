L'UE somme TikTok de modifier ses flux personnalisés, accusés d'effets "nocifs"

L'Union européenne a sommé vendredi 6 novembre le réseau social TikTok de modifier radicalement ses flux de vidéos personnalisés, accusés de nuire au bien-être et à la santé mentale des utilisateurs en les exposant à des spirales de contenus aux effets très négatifs.

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Photo : AFP/VNA/CVN

La filiale du groupe chinois ByteDance, déjà dans le collimateur de Bruxelles, risque de se voir infliger une amende potentiellement lourde, la Commission européenne estimant qu'elle pourrait avoir ainsi enfreint des dispositions cruciales du règlement européen sur les services numériques (DSA).

En cause, le fonctionnement même de l'algorithme de recommandation de contenus de TikTok.

Les flux de vidéos personnalisés (consultables dans la section "pour toi" de l'application) sont conçus pour proposer encore et encore tout type de contenus qui a suscité l'intérêt d'un utilisateur.

Y compris, et c'est le coeur du problème, lorsque les vidéos portent sur des thèmes qui peuvent affecter le bien-être physique et moral à force de les regarder, comme la tristesse, la solitude, ou l'estime de soi.

S'enfermer dans le visionnage ininterrompu et répété de tels contenus (un phénomène surnommé en anglais les "rabbit holes") peut avoir des effets négatifs sur la santé mentale, prévient la Commission européenne, en particulier lorsqu'il s'agit d'adultes vulnérables ou de mineurs.

Le réseau social a déjà procédé à des modifications de ses flux personnalisés, mais Bruxelles estime qu'elles ne sont pas suffisantes.

C'est pourquoi l'exécutif européen demande une série de changements profonds à TikTok, qui touchent au coeur même de son modèle d'activité visant à capter le plus possible l'attention des utilisateurs.

Cela porte sur la façon dont son algorithme sélectionne les contenus montrés.

AFP/VNA/CVN