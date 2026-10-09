L'ouragan Isaias se renforce et menace le Sud des États-Unis

L'ouragan Isaias, de catégorie 2, gagne en intensité vendredi 9 octobre tout en continuant sa route vers le Sud des États-Unis, imposant de premières évacuations dans les zones littorales et de fortes perturbations dans le secteur des hydrocarbures dans le Golfe du Mexique.

>> L'ouragan Polo frappe la côte pacifique du Mexique en catégorie 3

Photo : AFP/VAN/CVN

Il devrait toucher terre en Floride, en Alabama ou au Mississippi dans la nuit de vendredi 9 octobre à samedi 10 octobre, selon le Centre national des ouragans (NHC).

Isaias est le premier ouragan de la saison dans l'Atlantique, où l'activité cyclonique, qui a débuté le 1er juin et s'étire jusqu'à fin novembre, a été inhabituellement calme en raison du phénomène climatique El Niño.

El Niño modifie la circulation atmosphérique à grande échelle, avec des effets opposés autour du globe terrestre. Dans l'Atlantique tropical, il tend à renforcer le cisaillement des vents, ce qui bloque la formation des cyclones malgré des océans très chauds.

Selon le dernier bulletin du Centre national des ouragans, Isaias est accompagné de vents allant jusqu'à 165 km/h. Il est situé à 375 km au sud du delta du Mississippi.

"Isaias va être un ouragan dangereux, avec une importante marée de tempête, des vents néfastes et des crues causées par les précipitations quand il va atteindre le rivage septentrional du Golfe du Mexique, entre vendredi 9 octobre et samedi 10 octobre", a averti le Service météorologique national des États-Unis.

Pétrole et gaz touchés

Plusieurs aéroports en Floride ont prévu de cesser temporairement les vols et de nombreuses plates-formes pétrolières, appartenant notamment aux compagnies Chevron et Shell, devraient être évacuées.

Environ les deux tiers des capacités de production de pétrole de la région et plus de la moitié des capacités de production de gaz sont suspendues, selon des données rendues publiques jeudi par l'administration américaine responsable de la gestion du pétrole, du gaz naturel et des minéraux. Soit près de 1,3 million de barils quotidiens retranchés du marché mondial.

Les régions sur le passage d'Isaias pourraient enregistrer de 10 à 20 centimètres de précipitations, avec des pics jusqu'à 38 centimètres dans certaines zones, ont prévenu les experts.

Le Service météorologique national des États-Unis a appelé les habitants des zones susceptibles d'être touchées à "terminer rapidement" les préparatifs visant à protéger les bâtiments de la montée des eaux et des vents violents.

À l'opposé de l'Atlantique, plusieurs ouragans se sont déjà formés dans le Pacifique cette année, dont Polo, un puissant ouragan de catégorie 5 (le niveau maximal).

L'Agence américaine d'observation océanique et atmosphérique (NOAA) confirme qu'El Niño, qui se reproduit tous les deux à sept ans sous l'effet du réchauffement des eaux de surface de la mer, tend à l'inverse, à accroître la formation des ouragans dans le Pacifique.

Dans l'Atlantique, une saison moyenne compte sept ouragans, dont trois majeurs.

AFP/VAN/CVN