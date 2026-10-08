NASA : la mission SpaceX Crew-12 se désamarre de l'ISS en vue de son retour sur Terre

La NASA a annoncé que la mission SpaceX Crew-12 s'était désamarrée de la Station spatiale internationale (ISS) mercredi 7 octobre et avait entamé son voyage de retour vers la Terre.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Le vaisseau spatial SpaceX Dragon, qui transporte quatre astronautes, s'est désamarré de l'ISS à 08h05 heure de la côte Est (12h05 GMT) pour entamer son trajet retour.

Le vaisseau doit amerrir au large des côtes de la Californie jeudi 8 octobre vers 11h34, marquant ainsi la fin d'un séjour de plusieurs mois dans l'espace pour les membres de la mission Crew-12, selon la NASA.

L'équipage se compose des astronautes de la NASA Jessica Meir et Jack Hathaway, de la spationaute de l'Agence spatiale européenne Sophie Adenot et du cosmonaute de Roscosmos Andreï Fediaïev. La mission avait été lancée le 13 février depuis la base spatiale de Cap Canaveral en Floride.

Xinhua/VNA/CVN