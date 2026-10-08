NASA : la mission SpaceX Crew-12 se désamarre de l'ISS en vue de son retour sur Terre

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|Sur cette photo fournie par la NASA, le vaisseau spatial Boeing CST-100 Starliner de Boeing est amarré au module Harmony de la International Space Station le 3 juillet 2024.
|Photo : AFP/VNA/CVN
Le vaisseau spatial SpaceX Dragon, qui transporte quatre astronautes, s'est désamarré de l'ISS à 08h05 heure de la côte Est (12h05 GMT) pour entamer son trajet retour.
Le vaisseau doit amerrir au large des côtes de la Californie jeudi 8 octobre vers 11h34, marquant ainsi la fin d'un séjour de plusieurs mois dans l'espace pour les membres de la mission Crew-12, selon la NASA.
L'équipage se compose des astronautes de la NASA Jessica Meir et Jack Hathaway, de la spationaute de l'Agence spatiale européenne Sophie Adenot et du cosmonaute de Roscosmos Andreï Fediaïev. La mission avait été lancée le 13 février depuis la base spatiale de Cap Canaveral en Floride.
Xinhua/VNA/CVN