La sécheresse en Papouasie-Nouvelle-Guinée a été déclarée urgence humanitaire

La sécheresse provoquée par El Nino en Papouasie-Nouvelle-Guinée s'est transformée en urgence humanitaire touchant des millions de personnes, selon le ministre chargé des catastrophes naturelles du pays.

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Photo : VTV/CVN

Billy Joseph, ministre de la Santé et des Services nationaux de gestion des catastrophes, a déclaré lors d'une réunion organisée à Port Moresby par le Centre national de gestion des catastrophes (NDC) que la sécheresse prolongée affectait l'approvisionnement en eau, la sécurité alimentaire et la santé dans plusieurs provinces.

"Il ne s'agit plus seulement d'une saison sèche prolongée. Les familles sont à court d'eau potable, les potagers ont été détruits, les enfants ne vont plus à l'école et nos professionnels de santé subissent une pression croissante. Apporter de l'eau, de la nourriture et une aide sanitaire aux communautés les plus durement touchées est la priorité immédiate du gouvernement", a-t-il indiqué.

Selon une évaluation menée par le NDC, 20 des 22 divisions administratives provinciales de la Papouasie-Nouvelle-Guinée se trouvent en situation de sécheresse extrême ou grave. Les deux autres n'ont pas encore transmis de rapports sur la sécheresse, a précisé M. Joseph.

Il a précisé que les rapports provinciaux estimaient que la sécheresse avait touché, exposé ou mis en situation de risque élevé environ 5,5 millions de personnes, et que les autorités sanitaires avaient signalé des risques accrus de diarrhée, de dysenterie, de typhoïde, de paludisme, d'infections cutanées et de malnutrition.

Le journal de Port Moresby, le Post Courier, a rapporté jeudi 8 octobre que le NDC avait appelé les dirigeants de trois provinces, dont le District de la capitale nationale, à prendre des mesures cruciales pour économiser l'eau.

Le Bureau australien de météorologie a indiqué dans son dernier bulletin, publié le 29 septembre, que les indices océaniques et atmosphériques correspondaient à un phénomène El Nino intense, et qu'un réchauffement supplémentaire était prévu dans le Pacifique tropical tout au long du printemps de l'hémisphère sud.

Xinhua/VNA/CVN