Retour sur Terre imminent pour Sophie Adenot

Elle va pouvoir retrouver sa famille et les plaisirs terrestres : Sophie Adenot entame mercredi 7 octobre son voyage retour, après huit mois à bord de la Station spatiale internationale (ISS), qu'elle avoue quitter avec une " pointe de nostalgie".

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Photo : AFP/VNA/CVN

L'astronaute aura passé au total 235 jours à 400 kilomètres au dessus de la Terre, battant le record du plus long séjour orbital en continu pour un astronaute européen, homme ou femme confondus.

Un exploit pour la première mission de cette colonelle de l'Armée de l'Air, qui a accompli son rêve d'enfance en devenant la deuxième Française de l'Histoire à rejoindre l'espace.

Dans une vidéo postée sur son compte Instagram, Sophie Adenot a confié avoir hâte de retrouver ses proches et déguster une bonne galette bretonne, mais ressentir une "pointe de nostalgie" à l'idée de quitter le laboratoire orbital.

"À mesure que la fin d'une mission approche, on se remet à penser à des odeurs, des goûts et des sensations familières, jusqu'à presque les ressentir. Et en même temps, je regarde autour de moi et je réalise à quel point la microgravité va me manquer... tout comme cette vue incroyable sur notre belle planète bleue", écrit-elle.

La Française et ses trois coéquipiers - les Américains Jessica Meir et Jack Hathaway et le Russe Andreï Fediaïev - ont accueilli vendredi 2 octobre à bord de l'ISS les quatre astronautes de l'équipage du Crew-13, venus les relever. Ils ont consacré ces derniers jours à leur passer le relais.

Mercredi 7 octobre, ils embarqueront dans leur capsule restée amarrée à la station depuis leur arrivée le 14 février dernier, direction la Terre.

Leur voyage retour, qui doit débuter à 14h05 heure de Paris (12h05 GMT), s'annonce comme une aventure dans l'aventure.

Après plus d'une journée de voyage, les astronautes traverseront l'atmosphère à une vitesse extrêmement élevée. Dans les dernières minutes de vol, leur vaisseau sera ralenti par de puissants parachutes pour amerrir dans l'océan Pacifique au large de la Californie. Le "splashdown" est prévu par la Nasa à 17h34 heure de Paris (15h34 GMT) jeudi 8 octobre.

L'appareil sera ensuite hissé à bord d'un navire spécialisé et les astronautes en seront extraits et installés sur des civières ou des fauteuils adaptés pour prévenir les risques de syncope et de chute.

Programme de récupération

Photo : AFP/VNA/CVN

Sophie Adenot et ses camarades seront ensuite transportés sur la terre ferme en hélicoptère, puis prendront un avion pour Houston au Texas, où se trouve le centre de la NASA en charge des astronautes.

De là, Sophie Adenot s'envolera pour Cologne, en Allemagne afin d'entamer un programme de récupération d'environ trois semaines au centre de formation des astronautes de l'Agence spatiale européenne (ESA).

La native de Cosne-Cours-sur-Loire (Nièvre), qui a fêté ses 44 ans dans l'ISS en juillet, a raconté avoir senti son corps vieillir en accéléré dans l'ISS : cheveux blancs, perte de souplesse, vue qui baisse...

Dans l'espace, le corps s'adapte à l'absence de gravité, ce qui se traduit par de la perte osseuse, une fonte musculaire, un déconditionnement cardio-vasculaire ou encore des troubles visuels. Il lui faudra de longs mois et un entraînement à base d'exercices physiques ciblés pour retrouver sa forme d'avant-vol.

Au sein de l'ISS, et au-delà de ses apparitions à l'écran tête en bas ou cheveux en l'air, de ses prises de parole affichant un enthousiasme sans faille, la pilote d'hélicoptère a marqué l'histoire du spatial.

Sophie Adenot est ainsi devenue la première femme française à s'aventurer dans le vide spatial, au cours de trois sorties extra-véhiculaires (EVA), les 18 et 25 août et le 1er septembre.

Ces trois sorties, pour un total de 19 heures et 42 minutes, resteront le "point culminant" de son séjour.

"J'espérais effectuer quelques sorties extravéhiculaires, mais je ne m'attendais pas à trois d'affilée, et ce, en l'espace de 15 jours. Ça a été une expérience extraordinaire", a-t-elle confié, comparant la sortie de la station à la sensation "d'ouvrir la portière d'une voiture et de se retrouver les pieds au bord d'une falaise".

Au long des huit mois, la Française aura par ailleurs mené plus de 200 expériences scientifiques destinées à préparer les prochaines missions spatiales et faire avancer la science sur Terre.

AFP/VNA/CVN