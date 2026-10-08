États-Unis : 70.000 dollars proposés pour le programme de stage optionnel destiné aux étudiants étrangers

Le département américain à la Sécurité intérieure (DHS) a proposé mercredi 7 octobre une nouvelle réglementation qui imposerait de nouveaux frais aux étudiants étrangers non immigrants titulaires d'un visa F-1 souhaitant participer au programme de formation pratique optionnelle (OPT), une autorisation d'emploi temporaire liée au domaine d'études de l'étudiant.

>> Aux États-Unis, un policier de l'immigration tue une femme lors d'une opération

>> Les États-Unis fêtent leurs 250 ans, la météo retarde le discours de Trump à Washington

Photo : AFP/VNA/CVN

Selon un communiqué publié sur le site internet du département, la réglementation proposée fixerait une redevance de 70.000 dollars par étudiant étranger non immigrant titulaire d'un visa F-1 pour la première OPT et une redevance de 30.000 dollars pour toute OPT ultérieure.

Le DHS propose ces frais "afin de lutter contre la fraude et les abus, de renforcer l'intégrité du système d'immigration et de protéger les travailleurs américains", précise le communiqué.

"L'imposition de cette nouvelle structure tarifaire au programme de formation pratique optionnelle est la dernière d'une série d'évolutions qui plongent les étudiants internationaux dans une profonde incertitude", a déclaré la NAFSA, l'Association des éducateurs internationaux, dans un communiqué.

"Éloigner les talents, les perspectives et les aspirations des étudiants internationaux ne fera que nuire à l'innovation américaine, à la croissance économique, au développement de la main-d'œuvre et au leadership mondial", a déclaré Fanta Aw, directrice exécutive et PDG de la NAFSA.

Depuis le retour du président américain Donald Trump à la Maison Blanche, son administration a durci ses politiques d'immigration, en renforçant les contrôles sur les titulaires de visas américains.

En septembre 2025, M. Trump a signé un décret portant à 100.000 dollars les frais dont les entreprises doivent s'acquitter pour parrainer des candidats au visa H-1B. Cependant, deux juges fédéraux ont bloqué l'application de ces frais, l'un en juin et l'autre fin septembre.

Le visa H-1B est un visa de travail américain non immigrant qui permet aux entreprises américaines d'embaucher des travailleurs étrangers pour des emplois spécialisés.

En août, le DHS a proposé une redevance de 103.265 dollars pour les demandes de visa H-1B soumises à un plafond annuel, marquant ainsi la dernière initiative de l'agence visant à restreindre le programme des visas en invoquant de nouveaux motifs.

Xinhua/VNA/CVN